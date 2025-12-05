logo_ukra

На Заході топову пропагандистку РФ помістили до списку "найвпливовіших людей 2025 року"
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході топову пропагандистку РФ помістили до списку "найвпливовіших людей 2025 року"

Financial Times включила главу RT Маргариту Симоньян до списку найвпливовіших людей року, назвавши її «валькірією пропаганди» Путіна

5 грудня 2025, 14:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Financial Times включило головного редактора телеканалу RT Маргариту Сімоньян до 25 найвпливовіших осіб року. Її помістили до категорії "Лідери", куди також увійшли ключові постаті світового бізнесу та політики.

На Заході топову пропагандистку РФ помістили до списку "найвпливовіших людей 2025 року"

Маргарита Симоньян. Фото: из открытых источников

Список формували після консультацій із журналістами та редакторами FT, яким потрібно було визначити, "хто справді змінив світ цього року". Тексти про обрані персоналії писали відомі представники різних галузей.

Нарис про Сімоньяна підготувала американська журналістка Юлія Йоффе. Вона описала главу RT як "найвідданішу посланницю Володимира Путіна" та "валькірію пропаганди". За словами Йоффе, на відміну від багатьох кремлівських функціонерів, Сімоньян ніколи не мав ліберального періоду — навіть під час навчання з обміну в США. Саме абсолютна лояльність Кремлю дозволила їй вже у 25 років очолити створений Москвою міжнародний канал Russia Today, який пізніше перейменований у RT.

FT нагадує, що з 2014 року Сімоньян активно підтримує анексію українських територій, а після вторгнення 2022 року виступала за радикальні кроки – від використання блокади Чорного моря до загроз застосування ядерної зброї. У статті зазначається, що Симоньян впевнена: Захід "заздрить Росії", а Великобританію називає "першою імперією".

Разом із Симоньян у секції "Лідери" опинилися керівник NVIDIA Дженсен Хуанг, глава Oracle Сафра Кац, співзасновник PayPal Пітер Тіль, топ-менеджери BYD та Goldman Sachs. У розділах "Творці" та "Герої" — зірки кіно, музики, літератури та спорту.

Українців у нинішньому списку FT немає. Серед представників медіа згадано лише Симоньян.

Читайте також на порталі "Коментарі" — смертельно хвора пропагандистка Симоньян привселюдно вклонилася Путіну.




Джерело: https://www.ft.com/content/420f54c4-404c-475e-982e-ab1a2293aef8?accessToken=zwAGRTDzZbJ4kc9CD1TEQExHXtOYLqsaIpOu-A.MEUCIDnQ-bcFNjMo9-kkw-C_VzRjSSI9eO78C6t-HOhYOHZsAiEA-MypOnBI_O_p9TCQbW8LZL6dwsuBImWBomDSmB-OMTM&sharetype=gift&token=fcb2191f-29b6-48ae-a7df

