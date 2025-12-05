Financial Times включило главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в число 25 самых влиятельных персон года. Ее поместили в категорию "Лидеры", куда также вошли ключевые фигуры мирового бизнеса и политики.

Маргарита Симоньян. Фото: из открытых источников

Список формировали после консультаций с журналистами и редакторами FT, которым нужно было определить, "кто действительно изменил мир в этом году". Тексты о выбранных персоналиях писали известные представители разных отраслей.

Очерк о Симоньян подготовила американская журналистка Юлия Йоффе. Она описала главу RT как "самую преданную посланницу Владимира Путина" и "валькирию пропаганды". По словам Йоффе, в отличие от многих кремлевских функционеров, у Симоньян никогда не было либерального периода — даже во время учебы по обмену в США. Именно абсолютная лояльность Кремлю позволила ей уже в 25 лет возглавить созданный Москвой международный канал Russia Today, позже переименованный в RT.

FT напоминает, что с 2014 года Симоньян активно поддерживает аннексию украинских территорий, а после вторжения 2022 года выступала за радикальные шаги — от использования блокады Черного моря до угроз применения ядерного оружия. В статье отмечается, что Симоньян уверена: Запад "завидует России", а Великобританию называет "разложившейся империей".

Вместе с Симоньян в секции "Лидеры" оказались руководитель NVIDIA Дженсен Хуанг, глава Oracle Сафра Кац, соучредитель PayPal Питер Тиль, топ-менеджеры BYD и Goldman Sachs. В разделах "Создатели" и "Герои" — звезды кино, музыки, литературы и спорта.

Украинцев в нынешнем списке FT нет. Среди представителей медиа упомянута только Симоньян.

Читайте также на портале "Комментарии" — смертельно больная пропагандистка Симоньян публично поклонилась Путину.



