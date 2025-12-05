logo

BTC/USD

91270

ETH/USD

3129.23

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события На Западе топовую пропагандистку РФ поместили в список "самых влиятельных людей 2025 года"
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе топовую пропагандистку РФ поместили в список "самых влиятельных людей 2025 года"

Financial Times включила главу RT Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей года, назвав её «валькирией пропаганды» Путина

5 декабря 2025, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Financial Times включило главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в число 25 самых влиятельных персон года. Ее поместили в категорию "Лидеры", куда также вошли ключевые фигуры мирового бизнеса и политики.

На Западе топовую пропагандистку РФ поместили в список "самых влиятельных людей 2025 года"

Маргарита Симоньян. Фото: из открытых источников

Список формировали после консультаций с журналистами и редакторами FT, которым нужно было определить, "кто действительно изменил мир в этом году". Тексты о выбранных персоналиях писали известные представители разных отраслей.

Очерк о Симоньян подготовила американская журналистка Юлия Йоффе. Она описала главу RT как "самую преданную посланницу Владимира Путина" и "валькирию пропаганды". По словам Йоффе, в отличие от многих кремлевских функционеров, у Симоньян никогда не было либерального периода — даже во время учебы по обмену в США. Именно абсолютная лояльность Кремлю позволила ей уже в 25 лет возглавить созданный Москвой международный канал Russia Today, позже переименованный в RT.

FT напоминает, что с 2014 года Симоньян активно поддерживает аннексию украинских территорий, а после вторжения 2022 года выступала за радикальные шаги — от использования блокады Черного моря до угроз применения ядерного оружия. В статье отмечается, что Симоньян уверена: Запад "завидует России", а Великобританию называет "разложившейся империей".

Вместе с Симоньян в секции "Лидеры" оказались руководитель NVIDIA Дженсен Хуанг, глава Oracle Сафра Кац, соучредитель PayPal Питер Тиль, топ-менеджеры BYD и Goldman Sachs. В разделах "Создатели" и "Герои" — звезды кино, музыки, литературы и спорта.

Украинцев в нынешнем списке FT нет. Среди представителей медиа упомянута только Симоньян.

Читайте также на портале "Комментарии" — смертельно больная пропагандистка Симоньян публично поклонилась Путину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/420f54c4-404c-475e-982e-ab1a2293aef8?accessToken=zwAGRTDzZbJ4kc9CD1TEQExHXtOYLqsaIpOu-A.MEUCIDnQ-bcFNjMo9-kkw-C_VzRjSSI9eO78C6t-HOhYOHZsAiEA-MypOnBI_O_p9TCQbW8LZL6dwsuBImWBomDSmB-OMTM&sharetype=gift&token=fcb2191f-29b6-48ae-a7df

Новости

Все новости