На Заході розповіли, чому насправді Кремль охопив страх після повалення Мадуро

Провідні російські аналітики висловлюють занепокоєння, що повалення режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро може спричинити різке падіння світових цін на нафту та мати серйозні наслідки для економіки Росії.

Путін та Мадуро. Фото: з відкритих джерел

Як пише німецький таблоїд "Bild", Венесуела володіє найбільшими у світі запасами нафти, однак через санкції та кризу видобуток і експорт "чорного золота" залишалися відносно низькими порівняно з іншими країнами ОПЕК+. Водночас ці ресурси становлять колосальний потенціал, який у разі зміни влади можуть почати активно розробляти американські нафтові корпорації.

Президент США Дональд Трамп уже заявляв про готовність американських компаній працювати у Венесуелі. Вихід на ринок додаткових обсягів нафти, за оцінками експертів, здатен посилити тиск на ціни та запустити нову хвилю їх зниження.

Для Росії такий сценарій є особливо небезпечним. Видання нагадує, що вартість російської нафти марки Urals уже опустилася нижче рівня, закладеного Мінфіном РФ у бюджеті на 2026 рік. Якщо під час планування бюджету виходили з ціни 59 доларів за барель, то нині вона коливається в межах 50–52 доларів. Подальше падіння, за оцінками Bild, може призвести до глибокого бюджетного дефіциту, адже нафтові доходи залишаються ключовим джерелом фінансування війни проти України.

Російські експерти визнають, що падіння Мадуро боляче вдарить по економіці "країни-бензоколонки". Аналітик Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков ще до операції США у Венесуелі заявляв, що для Кремля економічно й політично важливо зберегти режим у Каракасі. Він побоюється, що сценарій санкцій проти нафтового сектору з подальшою зміною влади може стати прецедентом і для Росії.

Після подій у Венесуелі економіст Сергій Суверов також спрогнозував зниження цін на нафту в найближчі роки через можливе зростання поставок на світовий ринок. На цьому тлі показовою стала заява олігарха Олега Дерипаски: за його словами, утримання ціни Urals нижче 50 доларів змусить Кремль скорочувати видатки, продавати державні активи або посилювати податковий тиск на бізнес.

