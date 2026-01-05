На Западе рассказали, почему на самом деле Кремль охватил страх после свержения Мадуро.

Ведущие российские аналитики выражают обеспокоенность, что свержение режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро может повлечь за собой резкое падение мировых цен на нефть и иметь серьезные последствия для экономики России.

Путин и Мадуро. Фото: из открытых источников

Как пишет немецкий таблоид "Bild", Венесуэла владеет крупнейшими в мире запасами нефти, однако из-за санкций и кризиса добыча и экспорт "черного золота" оставались относительно низкими по сравнению с другими странами ОПЕК+. В то же время, эти ресурсы составляют колоссальный потенциал, который в случае смены власти могут начать активно разрабатывать американские нефтяные корпорации.

Президент США Дональд Трамп уже заявлял о готовности американских компаний работать в Венесуэле. Выход на рынок дополнительных объемов нефти, по оценкам экспертов, способен усилить давление на цены и запустить новую волну снижения.

Для России такой сценарий особенно опасен. Издание напоминает, что стоимость российской нефти марки Urals уже опустилась ниже уровня, заложенного Минфином РФ в бюджете на 2026 год. Если при планировании бюджета исходили из цены 59 долларов за баррель, то сейчас она колеблется в пределах 50–52 долларов. Дальнейшее падение, по оценкам Bild, может привести к глубокому бюджетному дефициту, ведь нефтяные доходы остаются ключевым источником финансирования войны против Украины.

Российские эксперты признают, что падение Мадуро больно ударит по экономике страны-бензоколонки. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков еще до операции США в Венесуэле заявлял, что Кремлю экономически и политически важно сохранить режим в Каракасе. Он опасается, что сценарий санкций против нефтяного сектора с последующей сменой власти может стать прецедентом и для России.

После событий в Венесуэле экономист Сергей Суверов также спрогнозировал снижение цен на нефть в ближайшие годы из-за возможного роста поставок на мировой рынок. На этом фоне показательным стало заявление олигарха Олега Дерипаски: по его словам, удержание цены Urals ниже 50 долларов заставит Кремль сокращать расходы, продавать государственные активы или усиливать налоговое давление на бизнес.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп озвучил главный ультиматум Венесуэлы.



