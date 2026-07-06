На східному фланзі НАТО зростає тривога: з якої країни США вивели майже всіх військових

Естонія зіткнулася із помітним скороченням американської військової присутності на своїй території. Більшість військовослужбовців США вже залишила країну, а остаточні рішення щодо подальшого розміщення військ Вашингтон ухвалить лише після масштабного перегляду своєї стратегії в Європі.

Військові США. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє ERR, зараз в Естонії залишається менш як сто американських військових, хоча раніше чисельність ротаційного контингенту становила від 500 до 700 осіб. Військовослужбовці дислокувалися переважно на базі Тапа та прибули з американської бригади, розміщеної у Польщі чи Румунії.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що влітку очікується прибуття нового підрозділу США, проте його чисельність, склад та термін перебування поки невідомі. За його словами, ці питання буде вирішено лише після завершення шестимісячного огляду військової присутності США в Європі, який зараз проводить Пентагон.

Невизначеність викликає занепокоєння серед естонських політиків. Голова парламентського комітету з національної оборони Калєв Стоїческу наголосив, що остаточне рішення залежить виключно від Білого дому та американської адміністрації, а не від зусиль самих союзників.

За його словами, держави східного флангу НАТО, незважаючи на зростання видатків на оборону, поки що залишаються в очікуванні рішень Вашингтона. Стоіческу переконаний, що якщо американські війська й мають залишатися в Європі, то насамперед саме в країнах, які є найближчими до російського кордону.

У Таллінні також не сподіваються отримати ясність під час саміту НАТО в Анкарі. До прийняття остаточних рішень Естонія покладатиметься на власні збройні сили та багатонаціональні бойові групи Альянсу, які продовжують виконувати ротаційні місії у країнах Балтії.

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