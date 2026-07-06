На восточном фланге НАТО растет тревога: с какой страны США вывели почти всех военных

Эстония столкнулась с заметным сокращением американского военного присутствия на своей территории. Большая часть военнослужащих США уже покинула страну, а окончательные решения относительно дальнейшего размещения войск Вашингтон примет только после масштабного пересмотра своей стратегии в Европе.

Военные США. Фото: из открытых источников

Как сообщает ERR, сейчас в Эстонии остается менее ста американских военных, хотя ранее численность ротационного контингента составляла от 500 до 700 человек. Военнослужащие дислоцировались преимущественно на базе Тапа и прибыли из американской бригады, размещенной в Польше или Румынии.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что летом ожидается прибытие нового подразделения США, однако его численность, состав и сроки пребывания пока неизвестны. По его словам, эти вопросы будут решены только после завершения шестимесячного обзора военного присутствия США в Европе, который сейчас проводит Пентагон.

Неопределенность вызывает беспокойство и среди эстонских политиков. Председатель парламентского комитета по национальной обороне Калев Стоическу подчеркнул, что окончательное решение зависит исключительно от Белого дома и американской администрации, а не от усилий самих союзников.

По его словам, государства восточного фланга НАТО, несмотря на рост расходов на оборону, пока остаются в ожидании решений Вашингтона. Стоическу убежден, что если американские войска и должны оставаться в Европе, то прежде всего именно в странах, наиболее близких к российской границе.

В Таллине также не рассчитывают получить ясность во время саммита НАТО в Анкаре. До принятия окончательных решений Эстония будет полагаться на собственные вооруженные силы и многонациональные боевые группы Альянса, которые продолжают выполнять ротационные миссии в странах Балтии.

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