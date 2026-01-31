logo_ukra

На кордоні України та Молдови призупинили пропуск транспорту: у чому причина
commentss НОВИНИ Всі новини

На кордоні України та Молдови призупинили пропуск транспорту: у чому причина

Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково

31 січня 2026, 13:55
Автор:
Кравцев Сергей

На українсько-молдовському кордоні 31 січня тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів та товарів. Причина – вихід із ладу центральних баз даних митних органів Молдови. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної митної служби України.

На кордоні України та Молдови призупинили пропуск транспорту: у чому причина

Кордон Молдови. Фото: з відкритих джерел

"Повідомляємо, що на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів та товарів у зв'язку з виходом із ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова", — йдеться у повідомленні.

Громадян та міжнародних перевізників просять враховувати цю інформацію під час планування перетину кордону.

Про поновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково.  

Нагадаємо, вранці 31 січня між енергосистемами Румунії, Молдови та України сталося технологічне порушення з одночасним вимкненням електромережі.

Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Було розвантажено блоки атомних електростанцій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що присутність російських військ у невизнаному Придністров'ї все більше загрожує не лише Молдові, а й стабільності всього регіону.

Також видання "Коментарі" повідомляло – сценарій об'єднання Румунії та Молдови в єдину державу буде можливим лише тоді, коли цього забажає більшість населення обох країн. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у заяві президента Румунії Нікушора Дана.




