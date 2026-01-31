На кордоні України та Молдови призупинили пропуск транспорту: у чому причина

На українсько-молдовському кордоні 31 січня тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів та товарів. Причина – вихід із ладу центральних баз даних митних органів Молдови. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної митної служби України.

Кордон Молдови. Фото: з відкритих джерел

"Повідомляємо, що на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів та товарів у зв'язку з виходом із ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова", — йдеться у повідомленні.

Громадян та міжнародних перевізників просять враховувати цю інформацію під час планування перетину кордону.

Про поновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, вранці 31 січня між енергосистемами Румунії, Молдови та України сталося технологічне порушення з одночасним вимкненням електромережі.

Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Було розвантажено блоки атомних електростанцій.

