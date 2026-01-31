На границе Украины и Молдовы приостановили пропуск транспорта: в чем причина

На украинско-молдавской границе 31 января временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров. Причина – выход из строя центральных баз данных таможенных органов Молдовы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной таможенной службы Украины.

Граница Молдовы. Фото: из открытых источников

"Сообщаем, что на украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров в связи с выходом из строя центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова", — говорится в сообщении.

Граждан и международных перевозчиков просят учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.

О возобновлении пропускных операций будет сообщено дополнительно.

Напомним, утром 31 января между энергосистемами Румынии, Молдовы и Украины произошло технологическое нарушение с одновременным отключением электросети.

Это повлекло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций.

