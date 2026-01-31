logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события На границе Украины и Молдовы приостановили пропуск транспорта: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

На границе Украины и Молдовы приостановили пропуск транспорта: в чем причина

О возобновлении пропускных операций будет сообщено дополнительно

31 января 2026, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На украинско-молдавской границе 31 января временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров. Причина – выход из строя центральных баз данных таможенных органов Молдовы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной таможенной службы Украины.

На границе Украины и Молдовы приостановили пропуск транспорта: в чем причина

Граница Молдовы. Фото: из открытых источников

"Сообщаем, что на украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров в связи с выходом из строя центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова", — говорится в сообщении.

Граждан и международных перевозчиков просят учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.

О возобновлении пропускных операций будет сообщено дополнительно.

Напомним, утром 31 января между энергосистемами Румынии, Молдовы и Украины произошло технологическое нарушение с одновременным отключением электросети.

Это повлекло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что присутствие российских войск в непризнанном Приднестровье все больше угрожает не только Молдове, но и стабильности всего региона.

Также издание "Комментарии" сообщало – сценарий объединения Румынии и Молдовы в единое государство будет возможен только тогда, когда этого пожелает большинство населения обеих стран. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Румынии Никушора Дана.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости