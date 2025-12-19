logo_ukra

На кону доля країни: названо причину зміни риторики Зеленського про вибори
НОВИНИ

На кону доля країни: названо причину зміни риторики Зеленського про вибори

Президент України вважає, що будь-які територіальні поступки з американського "мирного плану" мають вирішуватися шляхом голосування громадян

19 грудня 2025, 10:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що щодо можливих територіальних рішень у межах переговорного процесу остаточне слово має залишатися за народом — через вибори або референдум. Зеленський усвідомлює високу ставку цих рішень і демонструє "маневр політика здорового глузду", зазначив ексглава МЗС Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу. Він підкреслив, що мова йде про долю країни, тому рішення повинно ухвалюватися спільно владою та суспільством.

На кону доля країни: названо причину зміни риторики Зеленського про вибори

Президент України Володимир Зеленський. Фото: 24 Канал

Кулеба пояснив, що спільне ухвалення рішень дозволяє уникнути ситуації, коли громадяни потім критикуватимуть керівництво за непопулярні поступки

"Влада ще повинна побудувати політичний консенсус серед еліт. Щоб не було ситуації, яка, власне, і привела Володимира Олександровича до президентства, коли політичні еліти стали проти Петра Порошенка і сказали: 'Ти уклав погані угоди. От ти негідник'. І його систематично за це 'били' декілька років до 2019 року. Це був один з основних пунктів передвиборчої кампанії Зеленського", – зазначив Кулеба.

За словами експерта, нині Україна не може допустити повторення подібного сценарію. Якщо країна погоджуватиме мирні домовленості без політичного та суспільного консенсусу, цей конструкт буде вкрай крихким. Кулеба наголосив, що політичні еліти та народ мають спільно визнати: це болісний і важкий, але прийнятний компроміс заради майбутнього держави.

Тому президент говорить про вибори і референдум — він підкреслює, що це спільна історія та водночас зміцнює свою переговорну позицію. Кулеба пояснив: "Він каже американцям, Стівену Віткоффу, що таке рішення не може сам ухвалювати, одразу підписувати".

В ексглави МЗС також немає сумнівів: усе залежить від того, як еліти і народ поставляться до можливої мирної угоди. "Другою, ще однією війною на внутрішнє самознищення через 'погані угоди' ми просто відкриємо ворота Путіну для того, щоб він нас гамселив зсередини", – підсумував Кулеба.

