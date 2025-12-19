На кону судьба страны: названа причина смены риторики Зеленского о выборах

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что по поводу возможных территориальных решений в рамках переговорного процесса окончательное слово должно оставаться за народом — через выборы или референдум. Зеленский отдает себе отчет в высокой ставке этих решений и демонстрирует "маневр политика здравого смысла", отметил эксглава МИД Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Он подчеркнул, что речь идет о судьбе страны, поэтому решение должно быть принято совместно властью и обществом.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Кулеба объяснил, что совместное принятие решений позволяет избежать ситуации, когда граждане будут потом критиковать руководство за непопулярные уступки.

"Власть еще должна построить политический консенсус среди элит. Чтобы не было ситуации, которая, собственно, и привела Владимира Александровича к президентству, когда политические элиты встали против Петра Порошенко и сказали: 'Ты заключил плохие соглашения. Вот ты подлец'. И его систематически за это 'избивали' несколько лет до 2019 года". – отметил Кулеба.

По словам эксперта, сейчас Украина не может допустить повторения подобного сценария. Если страна согласовывает мирные договоренности без политического и общественного консенсуса, этот конструкт будет крайне хрупким. Кулеба подчеркнул, что политические элиты и народ должны совместно признать: это болезненный и тяжелый, но приемлемый компромисс ради будущего государства.

Поэтому президент говорит о выборах и референдуме — он подчеркивает, что это общая история и укрепляет свою переговорную позицию. Кулеба объяснил: "Он говорит американцам Стивену Виткоффу, что такое решение не может сам принимать, сразу подписывать".

У эксглавы МИД также нет сомнений: все зависит от того, как элиты и народ отнесутся к возможному мирному соглашению. "Второй, еще одной войной на внутреннее самоуничтожение из-за плохих соглашений мы просто откроем ворота Путину для того, чтобы он нас колотил изнутри", — подытожил Кулеба.

Как уже писали "Комментарии", в течение последней недели российские силы неоднократно совершали атаки на мосты в районах Залива и Маяков. Об этом сообщил Сергей "Флэш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке, а также руководитель общественной организации "Центр радиотехнологий" .