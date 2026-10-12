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На честь української легкоатлетки назвали космічний об'єкт: який астероїд тепер є у сонячній галактиці

Прізвище української легкоатлетки офіційно з’явилося в каталозі небесних тіл. Астероїд (57915) Mahuchikh відкрили ще у 2002 році, але власну назву він отримав лише тепер

12 жовтня 2026, 16:28
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Кравцев Сергей

Ім’я української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх тепер пов’язане не лише зі спортивними рекордами, а й із космосом. На честь олімпійської чемпіонки назвали астероїд, який офіційно зареєстрували під назвою (57915) Mahuchikh. Відповідний запис оприлюднили в каталозі WGSBN Bulletin, що містить інформацію про нові назви малих небесних тіл. Джерело: Babel.ua

На честь української легкоатлетки назвали космічний об'єкт: який астероїд тепер є у сонячній галактиці

Ярослава Магучіх

Йдеться про космічний об’єкт, який астрономи виявили ще 9 березня 2002 року в межах американського проєкту Catalina Sky Survey. Спостереження проводили на горі Бігелоу в штаті Аризона. Протягом багатьох років астероїд мав лише технічне позначення 2002 EB110, а тепер отримав ім’я на честь української спортсменки.

Каталог WGSBN Bulletin веде робоча група Міжнародного астрономічного союзу, яка відповідає за присвоєння назв малим планетам, кометам та іншим небесним тілам. Тож ідеться не про неофіційне прізвисько, а про назву, внесену до спеціалізованого астрономічного каталогу.

Ярослава Магучіх – одна з найвідоміших представниць української легкої атлетики, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Її спортивні досягнення зробили українку впізнаваною далеко за межами країни.

Тепер прізвище Магучіх матиме й космічне продовження. Астероїд із номером 57915 поповнив перелік небесних об’єктів, названих на честь видатних людей. І хоча сама спортсменка не вирушала за межі Землі, її ім’я вже офіційно стало частиною карти Сонячної системи.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ветеранів та ветеранок війни, зокрема віком до 35 років, в Україні залучають до фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів через загальні державні механізми підтримки. Йдеться, зокрема, про розвиток адаптивного спорту, створення безбар’єрного середовища та проведення спеціалізованих занять. Про це йдеться у відповіді Мінмолодьспорту на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".



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