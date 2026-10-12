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В честь украинской легкоатлетки назвали космический объект: какой астероид теперь находится в солнечной галактике

Фамилия украинской легкоатлетки официально появилась в каталоге небесных тел. Астероид (57915) Mahuchikh открыли еще в 2002 году, но собственное название он получил только теперь

12 октября 2026, 16:28
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Кравцев Сергей

Имя украинского прыгуна в высоту Ярославы Магучих теперь связано не только со спортивными рекордами, но и с космосом. В честь олимпийской чемпионки назвали астероид, который официально зарегистрировали под названием (57 915) Mahuchikh. Соответствующая запись была обнародована в каталоге WGSBN Bulletin, содержащем информацию о новых названиях малых небесных тел. Источник: Babel.ua

В честь украинской легкоатлетки назвали космический объект: какой астероид теперь находится в солнечной галактике

Ярослава Магучих

Речь идет о космическом объекте, обнаруженном астрономами еще 9 марта 2002 года в рамках американского проекта Catalina Sky Survey. Наблюдения проводились на горе Бигелоу в штате Аризона. В течение многих лет астероид имел только техническое обозначение 2002 года EB110, а теперь получил имя в честь украинской спортсменки.

Каталог WGSBN Bulletin ведет рабочая группа Международного астрономического союза, отвечающая за присвоение названий малым планетам, кометам и другим небесным телам. Идет речь не о неофициальном прозвище, а о названии, внесенном в специализированный астрономический каталог.

Ярослава Магучих – одна из самых известных представительниц украинской легкой атлетики, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту. Ее спортивные достижения сделали украинку узнаваемой далеко за пределами страны.

Теперь фамилия Магучих будет иметь и космическое продолжение. Астероид с номером 57915 пополнил список небесных объектов, названных в честь выдающихся людей. И хотя сама спортсменка не отправлялась за пределы Земли, ее имя уже официально стало частью карты Солнечной системы.

Также издание "Комментарии" сообщало – ветеранов и ветеранок войны, в частности до 35 лет, в Украине привлекают к физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям через общие государственные механизмы поддержки. Речь идет, в частности, о развитии адаптивного спорта, создании безбарьерной среды и проведении специализированных занятий. Об этом говорится в ответе Минмолодежьспорта на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".



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