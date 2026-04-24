«На часі»: військовий закликав до негайних рішень щодо зброї для цивільних

В Україні назріла гостра необхідність легалізації короткоствольної зброї для цивільного населення. Таку думку висловив екскомандир полку "Азов", заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, наголосивши, що безпекова ситуація в країні вимагає рішучих кроків уже зараз.

На переконання військового, право на самозахист є базовим для громадян, особливо в нинішніх реаліях. "У нас в країні завжди треба використовувати момент для давно назрілих рішень, поки питання знову не відклали", — зазначив Жорін, закликавши відповідальні органи перейти від обговорень до конкретних ініціатив.

Водночас він підкреслив, що дозвіл на зброю не має бути формальним. Система повинна базуватися на суворому відборі та ґрунтовній підготовці. "Система має передбачати не номінальну перевірку, а дуже ретельну, та курси поводження зі зброєю, не на пару годин", — наголосив Максим Жорін. Додатковим критерієм для чоловіків він пропонує зробити обов’язковий досвід військової служби.

На завершення Жорін застеріг владу від чергового затягування процесу, зауваживши, що суспільство очікує на готові рішення, а не на порожні дискусії. "Головне — рішення потрібно приймати тут і зараз, а не зводити все до чергової балаканини", — резюмував він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський закликав до остаточного врегулювання питання щодо права громадян на вільне володіння та носіння зброї. Коментуючи суспільний запит на такі зміни, голова держави наголосив, що це питання потребує зваженого підходу та чіткого правового поля.