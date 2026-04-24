Главная Новости Общество события «Самое время»: военный призвал к немедленным решениям по оружию для гражданских
commentss НОВОСТИ Все новости

«Самое время»: военный призвал к немедленным решениям по оружию для гражданских

«Меньше болтовни — больше действий»: Максим Жорин требует от властей инициатив по вооружению граждан

24 апреля 2026, 15:10
Недилько Ксения

В Украине назрела острая необходимость легализации короткоствольного оружия для гражданского населения. Такое мнение высказал экс-командир полка "Азов", заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, подчеркнув, что ситуация с безопасностью в стране требует решительных шагов уже сейчас.

«Самое время»: военный призвал к немедленным решениям по оружию для гражданских

Максим Жорин. Фото из открытых источников

По убеждению военного, право на самозащиту является базовым для граждан, особенно в нынешних реалиях. "У нас в стране всегда нужно использовать момент для давно назревших решений, пока вопрос снова не отложили", — отметил Жорин, призвав ответственные органы перейти от обсуждений к конкретным инициативам.

В то же время он подчеркнул, что разрешение на оружие не должно быть формальным. Система должна основываться на строгом отборе и основательной подготовке. "Система должна предусматривать не номинальную проверку, а очень тщательную, и курсы обращения с оружием, не на пару часов", — подчеркнул Максим Жорин. Дополнительным критерием для мужчин предлагает сделать обязательный опыт военной службы.

В завершение Жорин предостерег власть от очередного затягивания процесса, заметив, что общество ожидает готовых решений, а не пустых дискуссий. "Главное — решение нужно принимать здесь и сейчас, а не сводить все к очередной болтовне", — резюмировал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский призвал к окончательному урегулированию вопроса о праве граждан на свободное владение и ношение оружия. Комментируя общественный запрос на такие изменения, глава государства подчеркнул, что этот вопрос требует взвешенного подхода и четкого правового поля.



