«Можна було зупинити захоплення Криму»: в Україні вперше розкрили важливе рішення

У 2014 році Україна мала змогу не допустити захоплення Криму Росією, проте необхідних рішень щодо посилення оборони півострова так і не було реалізовано. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Криму Сергій Куніцин в ефірі проекту "Крим.Реалії".

Крим. Фото: із відкритих джерел

За його словами, на той момент співвідношення українських та російських сил у Криму не було безнадійним для України. У складі Збройних сил України налічувалося близько 140 тисяч військовослужбовців, безпосередньо на півострові знаходилися підрозділи берегової оборони та внутрішніх військ. При цьому чисельність українських ВМС становила близько 8,8 тисяч осіб проти приблизно 10,5 тисяч військовослужбовців Чорноморського флоту РФ.

Куніцин також розповів про секретний план дій, що існував ще з 2010 року, на випадок російської агресії. За його словами, тодішній командувач ВМС України адмірал Ігор Тенюх представив документ, в якому було прописано дії флоту, берегової оборони, міліції та СБУ.

Однією з ключових пропозицій було створення бригад морської піхоти у Севастополі та на Донузлаві. Однак після приходу до влади Віктора Януковича цей план, стверджує Куніцин, фактично був похований.

Де та секретна бригада, яку ми розгортали? — Згадував він своє питання вже після початку російської операції в Криму. Відповідь, за словами екс-прем'єра, виявилася очевидною: бригади не існувало.

Куніцин вважає, що відповідальність лежала як на вищому військово-політичному керівництві на той час. Він стверджує, що були військові та представники кримськотатарського співтовариства, готові чинити опір російській агресії.

Окремо екс-прем’єр розповів, що після перемоги Майдану йому пропонували очолити Крим, оскільки частина депутатів була готова передати йому владу на півострові. Однак рішення про його призначення затягнулося, а потім російські сили вже розпочали захоплення Криму.

На думку Куніцина, за своєчасного політичного вирішення ситуацію ще можна було змінити. Він переконаний: якби йому дали можливість очолити Крим у 2014 році, багатьох подальших подій вдалося б уникнути.

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