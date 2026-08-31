«Можно было остановить захват Крыма»: в Украине впервые раскрыли важное решение

В 2014 году Украина имела возможности не допустить захвата Крыма Россией, однако необходимые решения по усилению обороны полуострова так и не были реализованы. Об этом заявил бывший премьер-министр Крыма Сергей Куницын в эфире проекта "Крым.Реалии".

Крым. Фото: из открытых источников

По его словам, на тот момент соотношение украинских и российских сил в Крыму не было безнадежным для Украины. В составе Вооруженных сил Украины насчитывалось около 140 тысяч военнослужащих, непосредственно на полуострове находились подразделения береговой обороны и внутренних войск. При этом численность украинских ВМС составляла около 8,8 тысячи человек против примерно 10,5 тысячи военнослужащих Черноморского флота РФ.

Куницын также рассказал о существовавшем еще с 2010 года секретном плане действий на случай российской агрессии. По его словам, тогдашний командующий ВМС Украины адмирал Игорь Тенюх представил документ, в котором были прописаны действия флота, береговой обороны, милиции и СБУ.

Одним из ключевых предложений было создание бригад морской пехоты в Севастополе и на Донузлаве. Однако после прихода к власти Виктора Януковича этот план, утверждает Куницын, фактически был похоронен.

"Где та секретная бригада, которую мы развертывали?" — вспоминал он свой вопрос уже после начала российской операции в Крыму. Ответ, по словам экс-премьера, оказался очевидным: бригады не существовало.

Куницын считает, что ответственность лежала не только на высшем военно-политическом руководстве того времени. Он утверждает, что были военные и представители крымскотатарского сообщества, готовые сопротивляться российской агрессии.

Отдельно экс-премьер рассказал, что после победы Майдана ему предлагали возглавить Крым, поскольку часть депутатов была готова передать ему власть на полуострове. Однако решение о его назначении затянулось, а затем российские силы уже начали захват Крыма.

По мнению Куницына, при своевременном политическом решении ситуацию еще можно было изменить. Он убежден: если бы ему дали возможность возглавить Крым в 2014 году, многих последующих событий удалось бы избежать.

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