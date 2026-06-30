Москвичі такого не очікували: як на АЗС Москви тепер продають бензин та дизель

На автозаправних станціях найбільших російських нафтових компаній почали діяти обмеження продажу палива. Як повідомляють російські ЗМІ, нові правила вже введені на низці АЗС мереж "Газпромнефть" та "Лукойл" у Москві та Московській області.

АЗС. Фото: з відкритих джерел

Тепер на більшості міських станцій "Газпромнефти" один клієнт може придбати не більше ніж 30 літрів бензину або до 60 літрів дизельного палива за одне відвідування. Одночасно компанія повністю припинила відпустку палива в каністри, незалежно від обсягу покупки.

Для автозаправок, що розташовані вздовж федеральних трас, встановлені окремі норми. Там автомобілістам дозволено придбати до 30 літрів бензину, проте ліміт на дизельне паливо значно вищий і сягає 200 літрів, що пов'язане з обслуговуванням вантажного транспорту.

Схожі обмеження почали діяти і на окремих АЗС мережі "Лукойл". На одних станціях максимальний об'єм покупки обмежений 30 літрами, на інших водіям продають не більше 20 літрів пального за одну заправку. Заборона наповнення каністр також розповсюджується на ці об'єкти.

Офіційних роз'яснень про причини запровадження обмежень компанії поки що не надали. Однак такі заходи з'явилися на тлі обговорення ситуації на російському паливному ринку, де влада в останні дні проводить регулярні наради з питань стабілізації постачання нафтопродуктів.

Введення лімітів виглядає незвичайним для країни, яка входить до найбільших світових виробників нафти. Обмеження обсягів відпустки палива та відмова від продажу в каністри можуть свідчити про прагнення операторів запобігти підвищеному попиту, спекулятивним закупівлям або можливим перебоям із забезпеченням окремих регіонів пальним.

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