Москвичи такого не ожидали: как на АЗС Москвы теперь продают бензин и дизель

На автозаправочных станциях крупнейших российских нефтяных компаний начали действовать ограничения на продажу топлива. Как сообщают российские СМИ, новые правила уже введены на ряде АЗС сетей "Газпромнефть" и "Лукойл" в Москве и Московской области.

АЗС. Фото: из открытых источников

Теперь на большинстве городских станций "Газпромнефти" один клиент может приобрести не более 30 литров бензина либо до 60 литров дизельного топлива за одно посещение. Одновременно компания полностью прекратила отпуск топлива в канистры, независимо от объема покупки.

Для автозаправок, расположенных вдоль федеральных трасс, установлены отдельные нормы. Там автомобилистам разрешено приобрести до 30 литров бензина, однако лимит на дизельное топливо значительно выше и достигает 200 литров, что связано с обслуживанием грузового транспорта.

Похожие ограничения начали действовать и на отдельных АЗС сети "Лукойл". На одних станциях максимальный объем покупки ограничен 30 литрами, на других водителям продают не более 20 литров топлива за одну заправку. Запрет на наполнение канистр также распространяется на эти объекты.

Официальных разъяснений о причинах введения ограничений компании пока не предоставили. Однако такие меры появились на фоне обсуждения ситуации на российском топливном рынке, где власти в последние дни проводят регулярные совещания по вопросам стабилизации поставок нефтепродуктов.

Введение лимитов выглядит необычным для страны, которая входит в число крупнейших мировых производителей нефти. Ограничение объемов отпуска топлива и отказ от продажи в канистры могут свидетельствовать о стремлении операторов предотвратить повышенный спрос, спекулятивные закупки или возможные перебои с обеспечением отдельных регионов горючим.

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