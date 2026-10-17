Москва знову зіткнулася з бойкотом: що сталося під час виступу глави Мінфіну РФ

Виступ міністра фінансів Росії Антона Силуанова на зустрічі керівного комітету Міжнародного валютного фонду супроводжувався демонстративним відходом частини делегатів. Як повідомляє Reuters з посиланням на учасників заходу, представники низки європейських держав залишили зал, коли російський міністр почав говорити російською мовою.

Антон Сілуанов. Фото: з відкритих джерел

За словами одного із співрозмовників агентства, із приміщення вийшли близько 12 делегатів. Серед них були представники Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Литви, Латвії та Естонії. Інше джерело Reuters підтвердило, що зал залишили кілька делегацій, включаючи представників країн Євросоюзу.

Один із європейських дипломатів пояснив позицію учасників війни Росії проти України та небажанням нормалізувати відносини з Москвою.

"Війна в Україні – це питання нашого існування у Європі. Ми не можемо нормалізувати відносини з Росією", — заявив він.

Інцидент стався на тлі розбіжностей між європейськими країнами та США щодо участі Росії у міжнародних заходах. Як нагадує Reuters, незадовго до цього Німеччина застеріг від спроб повернути Москву на міжнародну арену. Приводом стала участь Силуанова у зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G20.

При цьому позиція Вашингтона відрізняється від підходу низки європейських столиць. Заступник міністра фінансів США Ерін Браун раніше заявляла, що Сполучені Штати, які головують у G20, виступають за присутність Росії на заходах об'єднання, незважаючи на заперечення європейських партнерів.

Демонстративний відхід делегатів став черговим виявом дипломатичного розколу навколо відносин із Москвою. Для європейських держав участь російських чиновників у міжнародних зустрічах залишається політично чутливим питанням на тлі війни проти України.

Водночас сам інцидент не означає офіційного виключення Росії із МВФ чи інших міжнародних інституцій. Йдеться про протест учасників зустрічі, який наочно продемонстрував розбіжності, що зберігаються щодо допустимого рівня взаємодії з російською владою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп захотів бачити Путіна в Майамі: чому запрошення на G20 може призвести до гучного скандалу.



