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Москва снова столкнулась с бойкотом: что произошло во время выступления главы Минфина РФ

Представители европейских стран вышли из зала, когда Антон Силуанов начал выступление на русском языке во время встречи руководящего комитета МВФ

17 октября 2026, 12:00
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Кравцев Сергей

Выступление министра финансов России Антона Силуанова на встрече руководящего комитета Международного валютного фонда сопровождалось демонстративным уходом части делегатов. Как сообщает Reuters со ссылкой на участников мероприятия, представители ряда европейских государств покинули зал, когда российский министр начал говорить на русском языке.

Москва снова столкнулась с бойкотом: что произошло во время выступления главы Минфина РФ

Антон Силуанов. Фото: из открытых источников

По словам одного из собеседников агентства, из помещения вышли около 12 делегатов. Среди них были представители Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Литвы, Латвии и Эстонии. Другой источник Reuters подтвердил, что зал покинули несколько делегаций, включая представителей стран Евросоюза.

Один из европейских дипломатов объяснил позицию участников войны России против Украины и нежеланием нормализовать отношения с Москвой. 

"Война в Украине – это вопрос нашего существования в Европе. Мы не можем нормализовать отношения с Россией", — заявил он.

Инцидент произошел на фоне разногласий между европейскими странами и США относительно участия России в международных мероприятиях. Как напоминает Reuters, незадолго до этого Германия предостерегла от попыток вернуть Москву на международную арену. Поводом стало участие Силуанова во встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран G20.

При этом позиция Вашингтона отличается от подхода ряда европейских столиц. Заместитель министра финансов США Эрин Браун ранее заявляла, что Соединенные Штаты, председательствующие в G20, выступают за присутствие России на мероприятиях объединения, несмотря на возражения европейских партнеров.

Демонстративный уход делегатов стал очередным проявлением дипломатического раскола вокруг отношений с Москвой. Для европейских государств участие российских чиновников в международных встречах остается политически чувствительным вопросом на фоне продолжающейся войны против Украины.

В то же время сам инцидент не означает официального исключения России из МВФ или других международных институтов. Речь идет о протесте участников встречи, который наглядно продемонстрировал сохраняющиеся разногласия относительно допустимого уровня взаимодействия с российскими властями.

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Источник: https://www.reuters.com/world/china/delegates-walked-out-imf-steering-committee-meeting-when-russian-official-spoke-2026-10-17/
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