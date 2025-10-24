Синю монохромну картину французького художника Іва Кляйна продали у четвер за 18,4 мільйона євро (понад 21 мільйон доларів), повідомив аукціонний будинок Christie's, що є найбільшою ціною, коли-небудь проданою у Франції з картини Кляйна, передає France24.

Монохромна картина синього кольору продана на аукціоні за шалені гроші

За даними Christie's, "Каліфорнія (IKB 71)" має чотири метри завширшки та майже два метри заввишки (13 на сім футів) і є найбільшою монохромною картиною художника, що знаходиться в приватних руках.

Кляйн, який помер у 1962 році у віці лише 34 років, запатентував ультрамариновий відтінок спеціальної густої фарби, яку він розробив для своїх картин, назвавши суміш синтетичної смоли, мату та пігменту "Міжнародний синій Кляйна" або IKB.

За словами Christie's, художник сказав, що жоден з його монохромів не був схожим один на одного та мав "зовсім різну сутність та атмосферу".

Він намалював "Каліфорнію" на початку 1961 року, незадовго до своєї першої та останньої поїздки до Сполучених Штатів для дебютних виставок через Атлантику, у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, йдеться у повідомленні.

Згідно з описом аукціонного дому, Кляйн прикріпив до поверхні картини масив дрібних камінців, зробивши її "асоціацією з морським дном під блакитною безоднею океану".

У 2013 році скульптура Кляйна, схожа на квітку, виготовлена ​​з блакитних губок на металевій ніжці та кам'яній основі, була продана за 22 мільйони доларів на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку, побивши рекорд аукціону для його робіт.

Художник якось пояснив, що натхненням для роботи "Скульптура з блакитної губки без титру" стало просто помічення краси блакитного кольору губок, які він сам використовував у своїй майстерні під час малювання.

