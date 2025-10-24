Синюю монохромную картину французского художника Ива Кляйна продали в четверг за 18,4 миллиона евро (более 21 миллиона долларов), сообщил аукционный дом Christie 's, что является самой большой ценой, когда-либо проданной во Франции с картины Кляйна, передает France24.

Монохромная картина синего цвета продана на аукционе за сумасшедшие деньги

По данным Christie's, "Калифорния (IKB 71)" имеет четыре метра в ширину и почти два метра в высоту (13 на семь футов) и является самой большой монохромной картиной художника, находящегося в частных руках.

Кляйн, умерший в 1962 году в возрасте всего 34 лет, запатентовал ультрамариновый оттенок специальной густой краски, которую он разработал для своих картин, назвав смесь синтетической смолы, мата и пигмента "Международный синий Кляйна" или IKB.

По словам Christie's, художник сказал, что ни один из его монохромов не походил друг на друга и имел "совсем разную сущность и атмосферу".

Он нарисовал "Калифорнию" в начале 1961 года, незадолго до своей первой и последней поездки в Соединенные Штаты для дебютных выставок через Атлантику, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, говорится в сообщении.

Согласно описанию аукционного дома, Кляйн прикрепил к поверхности картины массив мелких камешков, сделав ее "ассоциацией с морским дном под голубой бездной океана".

В 2013 году скульптура Кляйна, похожая на цветок, изготовленная из голубых губок на металлической ножке и каменной основе, была продана за 22 миллиона долларов на аукционе Sotheby 's в Нью-Йорке, побив рекорд аукциона для его работ.

Художник как-то объяснил, что вдохновением для работы "Скульптура по голубой губке без титра" стало просто замечание красоты голубого цвета губок, которые он сам использовал в своей мастерской во время рисования.

