Монохромная картина синего цвета продана на аукционе за сумасшедшие деньги
Монохромная картина синего цвета продана на аукционе за сумасшедшие деньги

Синий монохромный рисунок Кляйна продан за 21 миллион долларов во Франции, что стало рекордом для художника

24 октября 2025, 18:47
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Синюю монохромную картину французского художника Ива Кляйна продали в четверг за 18,4 миллиона евро (более 21 миллиона долларов), сообщил аукционный дом Christie 's, что является самой большой ценой, когда-либо проданной во Франции с картины Кляйна, передает France24.

Монохромная картина синего цвета продана на аукционе за сумасшедшие деньги

Монохромная картина синего цвета продана на аукционе за сумасшедшие деньги

По данным Christie's, "Калифорния (IKB 71)" имеет четыре метра в ширину и почти два метра в высоту (13 на семь футов) и является самой большой монохромной картиной художника, находящегося в частных руках.

Кляйн, умерший в 1962 году в возрасте всего 34 лет, запатентовал ультрамариновый оттенок специальной густой краски, которую он разработал для своих картин, назвав смесь синтетической смолы, мата и пигмента "Международный синий Кляйна" или IKB.

По словам Christie's, художник сказал, что ни один из его монохромов не походил друг на друга и имел "совсем разную сущность и атмосферу".

Он нарисовал "Калифорнию" в начале 1961 года, незадолго до своей первой и последней поездки в Соединенные Штаты для дебютных выставок через Атлантику, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, говорится в сообщении.

Согласно описанию аукционного дома, Кляйн прикрепил к поверхности картины массив мелких камешков, сделав ее "ассоциацией с морским дном под голубой бездной океана".

В 2013 году скульптура Кляйна, похожая на цветок, изготовленная из голубых губок на металлической ножке и каменной основе, была продана за 22 миллиона долларов на аукционе Sotheby 's в Нью-Йорке, побив рекорд аукциона для его работ.

Художник как-то объяснил, что вдохновением для работы "Скульптура по голубой губке без титра" стало просто замечание красоты голубого цвета губок, которые он сам использовал в своей мастерской во время рисования.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что личные вещи известного советского актера, поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого были выставлены на торги аукционного дома Drouot.

Лоты на аукцион предоставила вдова Высоцкого – французская актриса и певица российского происхождения Марина Влади. Самым дорогим лотом торгов стала посмертная маска Высоцкого, изготовленная из сплава бронзы и серебра. На обороте маски красным маркером написана дата — 1980 год смерти певца и инициалы Влади — MV. Оценка реликвии находится в диапазоне 100-120 тыс. евро.



