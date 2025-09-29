Моді продовжує грати на боці Путіна: як російська нафта знову пішла до Індії

Компанія Nayara Energy, яка частково належить "Роснафті", знайшла варіанти обходу санкцій і повернулася до експорту. Основною сировиною стала російська нафта Urals. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що через два місяці після введення санкцій, які поставили індійський НПЗ Nayara Energy на межу кризи, компанія поступово відновлює роботу. Цьому сприяє підтримка уряду та пошук обхідних схем розрахунків.

НПЗ, який частково належить російській "Роснафті", налагодив співпрацю з банками, включаючи State Bank of India, для проведення розрахунків у рупіях. Раніше UCO Bank отримав дозвіл уряду на роботу з Nayara і наразі обробляє міжнародні транзакції.

Компанія повертається до стабільних операцій і вже не обмежується лише внутрішніми поставками більш ніж на 6500 автозаправок. Nayara відновила експорт за допомогою плавучих сховищ та флоту, що включає навіть суд під санкціями.

Один з державних переробників, Hindustan Petroleum, збільшив закупівлю продукції у Nayara. Завод у Вадинарі працює на 75% потужності, причому основною сировиною став російський сорт Urals, доповнений невеликими обсягами індійської нафти.

Санкції ЄС, оголошені у липні головою дипломатії Каї Каллас, стали неприємним сюрпризом для компанії. Вони призвели до кризи в управлінні та відключенні базового програмного забезпечення, залежного від західних постачальників.

Декілька членів ради директорів, включаючи генерального директора Алессандро Дес Дорідеса, пішли у відставку. Криза посилилася після того, як судноплавні компанії розірвали контракти, а страховики за підтримки ЄС відмовилися від ризиків.

Незважаючи на поновлення роботи, проблеми зберігаються. Великі кредитори, включаючи SBI, підтримують лише внутрішні платежі у рупіях.

У вересні Nayara має намір експортувати приблизно 2,2 млн. барелів нафтопродуктів — менше половини торішнього обсягу. Понад половину поставок опинилося на стоянці біля Оману або передано через перевантаження з судна на судно.

