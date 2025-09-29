Моди продолжает играть на стороне Путина: как российская нефть снова пошла в Индию

Компания Nayara Energy, частично принадлежащая "Роснефти", нашла варианты обхода санкций и вернулась к экспорту. Основным сырьем стала российская нефть Urals. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что через два месяца после введения санкций, которые поставили индийский НПЗ Nayara Energy на грань кризиса, компания постепенно восстанавливает работу. Этому способствует поддержка правительства и поиск обходных схем расчетов.

НПЗ, частично принадлежащий российской "Роснефти", наладил сотрудничество с банками, включая State Bank of India, для проведения расчетов в рупиях. Ранее UCO Bank получил разрешение правительства на работу с Nayara и теперь обрабатывает международные транзакции.

Компания возвращается к стабильным операциям и уже не ограничивается только внутренними поставками на более чем 6500 автозаправок. Nayara возобновила экспорт при помощи плавучих хранилищ и флота, включающего даже суда под санкциями.

Один из государственных переработчиков, Hindustan Petroleum, увеличил закупки продукции у Nayara. Завод в Вадинаре работает на 75% мощности, причем основным сырьем стал российский сорт Urals, дополненный небольшими объемами индийской нефти.

Санкции ЕС, объявленные в июле главой дипломатии Каи Каллас, стали неприятным сюрпризом для компании. Они привели к кризису в управлении и отключению базового программного обеспечения, зависимого от западных поставщиков.

Несколько членов совета директоров, включая генерального директора Алессандро Дес Доридеса, ушли в отставку. Кризис усилился после того, как судоходные компании разорвали контракты, а страховщики при поддержке ЕС отказались от покрытия рисков.

Несмотря на восстановление работы, проблемы сохраняются. Крупные кредиторы, включая SBI, поддерживают только внутренние платежи в рупиях.

В сентябре Nayara намерана экспортировать примерно 2,2 млн баррелей нефтепродуктов — менее половины прошлогоднего объема. Более половины поставок оказалось на стоянке у Омана или передано через перегрузку с судна на судно.

