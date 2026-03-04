Між Києвом та Москвою новий дипломатичний розлом: що сталося

Росія та Україна зайняли протилежні позиції щодо ударів США та Ізраїлю по іранських військових об'єктах. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Операція США та Ізраїлю в Ірані

Глава МЗС РФ Сергій Лавров та прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков засудили операцію, заявивши про необхідність припинення бойових дій і наголосивши, що Москва нібито поважає суверенітет держав і не втручається у їхні внутрішні справи. Лавров також відкинув заяви президента США Дональд Трамп про прагнення Ірану створити ядерну зброю, заявивши, що доказів цьому немає.

Президент України Володимир Зеленський, навпаки, підтримав нещодавні удари, назвавши їх "добрим рішенням" проти режиму, який, за його словами, має намір отримати ядерну зброю.

Крім того, Володимир Зеленський заявив про готовність України запропонувати країнам Близького Сходу перехоплювачі дронів в обмін на ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Він наголосив, що комплекси Patriot важливі для регіональної безпеки, проте неефективні проти масованих атак сотень дронів типу Shahed.

Таким чином, на тлі ескалації навколо Ірану формується новий дипломатичний контраст: Москва дистанціюється від ударів, а Київ відкрито підтримує дії Вашингтона та Тель-Авіва, водночас намагаючись посилити власну систему ППО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — загострення на Близькому Сході може значно змінити геополітичний баланс, ще більш зблизивши Китай з Росією. Про це повідомляє Financial Times. Пекін опинився перед ризиком втрати дешевих постачань іранської нафти та нових потрясінь на глобальних енергоринках.



