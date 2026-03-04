Между Киевом и Москвой новый дипломатический разлом: что произошло

Россия и Украина заняли противоположные позиции по ударам США и Израиля по иранским военным объектам. Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW).

Операция США и Израиля в Иране

Глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков осудили операцию, заявив о необходимости прекращения боевых действий и подчеркнув, что Москва якобы уважает суверенитет государств и не вмешивается в их внутренние дела. Лавров также отверг заявления президента США Дональд Трамп о стремлении Ирана к созданию ядерного оружия, заявив, что доказательств этому нет.

Президент Украины Владимир Зеленский, напротив, поддержал недавние удары, назвав их "хорошим решением" против режима, который, по его словам, намерен получить ядерное оружие.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил о готовности Украины предложить странам Ближнего Востока перехватчики дронов в обмен на ракеты-перехватчики для систем Patriot. Он подчеркнул, что комплексы Patriot важны для региональной безопасности, однако неэффективны против массированных атак сотен дронов типа Shahed.

Таким образом, на фоне эскалации вокруг Ирана формируется новый дипломатический контраст: Москва дистанцируется от ударов, а Киев открыто поддерживает действия Вашингтона и Тель-Авива, одновременно пытаясь усилить собственную систему ПВО.

Читайте также на портале "Комментарии" — обострение на Ближнем Востоке может значительно изменить геополитический баланс, еще более сблизив Китай с Россией. Об этом сообщает Financial Times. Пекин оказался перед риском потери дешевых поставок иранской нефти и новых потрясений на глобальных энергорынках.



