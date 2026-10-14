Мінус 30% підозр та на третину менше відшкодованих збитків: як БЕБ завершило 9 місяців роботи

Кабінет Міністрів України демонструє повне ігнорування системної кризи в Бюро економічної безпеки (БЕБ), де фіксується стрімке погіршення результатів роботи. Замість того, щоб ініціювати передбачений законодавством незалежний аудит органу, у проєкті державного бюджету на 2027 рік урядовці заклали суттєве зростання його грошового забезпечення — до рекордних 3,3 мільярда гривень.

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Про це йдеться у матеріалі УНІАН. Видання проаналізувало офіційну звітність Офісу Генерального прокурора за січень–вересень 2026 року та порівняло її з попереднім періодом.

"Замість обіцяного Цивінським викриття великих схем, у січні–вересні 2026 року у завершених справах БЕБ відшкодовано 2,42 млрд грн збитків проти 3,63 млрд грн роком раніше. А кількість кримінальних правопорушень, направлених до суду, скоротилася на 40,7%", — зазначають журналісти, додаючи, що встановлені збитки скоротилися ще різкіше: з 12,93 млрд до 3,10 млрд грн, тобто на 76%.

Крім того, за наведеними даними, детективи Бюро завершили 1 119 проваджень замість 1 636 (−31,6%) і закрили 428 проти 876. Нових розслідувань розпочали на 23,7% менше. Натомість кількість справ, переданих за підслідністю іншим органам, зросла з 493 до 1 360.

Кількість правопорушень, у яких вручено підозру, зменшилася з 572 до 399 (−30,2%). До суду направлено 305 правопорушень замість 514 (−40,7%). З них з обвинувальним актом пішли 220 проти 433 роком раніше (−49,2%).

Найбільше просіли справи щодо підроблення, легалізації коштів та захисту інтелектуальної власності:

ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг): 5 підозр замість 27;

ст. 366 (службове підроблення): 19 проти 87;

ст. 209 (легалізація майна): 31 замість 52.

Показовою є ситуація з незаконним гральним бізнесом. За ст. 203-2 обліковано 141 правопорушення проти 42 торік, однак підозру вручено лише у двох, а до суду не направлено жодного. Водночас податкові надходження від азартної індустрії за пів року впали з 9,7 млрд до 6,36 млрд грн. За даними дослідження Kantar, частка нелегального гемблінгу збільшилась до 56,7%.

Однак окремі показники БЕБ зросли. За ст. 205-1 (підроблення документів для реєстрації бізнесу) підозр стало 48 проти 28. Саме про ризики щодо цієї статті юристи попереджали після декриміналізації фіктивного підприємництва.

За ухилення від сплати податків (ст. 212) вручено 96 підозр проти 84, проте з обвинувальним актом до суду дійшли лише 6 справ.

Паралельно зросла і кількість скарг бізнесу. За даними Ради бізнес-омбудсмена, у І кварталі 2026 року на дії БЕБ надійшло 8 скарг, у ІІ – уже 11. Це найбільше серед усіх правоохоронних органів.

Попри це, проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає для БЕБ 3,3 млрд грн, що наполовину більше, ніж цього року. А незалежний аудит бюро досі не розпочато, адже Кабмін так і не сформував комісію.