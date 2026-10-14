Минус 30% подозрений и на треть меньше возмещенного ущерба: как БЭБ завершило 9 месяцев работы

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Недилько Ксения
Кабинет Министров Украины демонстрирует полное игнорирование системного кризиса в Бюро экономической безопасности, где фиксируется стремительное ухудшение результатов работы. Вместо того чтобы инициировать предусмотренный законодательством независимый аудит органа, в проекте государственного бюджета на 2027 год чиновники заложили существенный рост его денежного довольствия — до рекордных 3,3 миллиарда гривен.
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Об этом говорится в материале УНІАН. Издание проанализировало официальную отчетность Офиса Генерального прокурора за январь-сентябрь 2026 года и сравнило ее с предыдущим периодом.
Кроме того, по приведенным данным, детективы Бюро завершили 1119 производств вместо 1636 (-31,6%) и закрыли 428 против 876. Новых расследований начали на 23,7% меньше. Количество дел, переданных по подследственности другим органам, возросло с 493 до 1 360.
Количество правонарушений, в которых вручено подозрение, уменьшилось с 572 до 399 (-30,2%). В суд направлено 305 правонарушений вместо 514 (-40,7%). Из них с обвинительным актом пошли 220 по сравнению с 433 годом ранее (−49,2%).
Больше всего просели дела по подлогу, легализации средств и защите интеллектуальной собственности:
Показательна ситуация с незаконным игорным бизнесом. По ст. 203-2 учтено 141 правонарушение против 42 в прошлом году, однако подозрение вручено только в двух, а в суд не направлено ни одного. В то же время налоговые поступления от азартной индустрии за полгода упали с 9,7 млрд. до 6,36 млрд. грн. По данным исследования Kantar, доля нелегального гемблинга увеличилась до 56,7%.
Однако отдельные показатели БЭБ выросли. По ст. 205-1 (подлог документов для регистрации бизнеса) подозрений стал 48 против 28. Именно о рисках по этой статье юристы предупреждали после декриминализации фиктивного предпринимательства.
За уклонение от уплаты налогов (ст. 212) вручено 96 подозрений против 84, однако с обвинительным актом в суд дошли только 6 дел.
Параллельно выросло и количество жалоб бизнеса. По данным Совета бизнес-омбудсмена, в I квартале 2026 года на действия БЭБ поступило 8 жалоб, во ІІ – уже 11. Это больше всего среди всех правоохранительных органов.
Несмотря на это, проект госбюджета на 2027 год предусматривает для БЭБ 3,3 млрд грн, что наполовину больше, чем в текущем году. А независимый аудит бюро до сих пор не начат, ведь Кабмин так и не сформировал комиссию.