Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики та міністр культури Тетяна Бережна обговорила стратегічні пріоритети державної молодіжної політики з представниками дипломатичного корпусу та міжнародних організацій. Головною темою зустрічі став розвиток молоді в умовах повномасштабної агресії.

Мінус 2,4 мільйона молодих людей: віцепрем’єрка Бережна озвучила втрати людського капіталу через війну

Демографічні виклики та безпека

Урядовиця навела тривожну статистику щодо зменшення кількості молоді в країні: "До повномасштабного вторгнення в Україні проживало близько 10 млн молодих людей, а зараз – близько 7,6 млн. Це колосальні втрати". Вона підкреслила, що попри війну та вимушене переміщення, молодь демонструє силу, а ключовим інструментом їх захисту є міжнародна підтримка: "Мій ключовий посил до кожного партнера – допоможіть зупинити росію".

Інвестиції у майбутнє та підтримка підприємництва

Бережна зазначила, що Україна вже зараз планує майбутнє, інвестуючи в освіту та креативні індустрії. Зокрема, вона згадала про розширення грантової програми "Власна справа" для молодих підприємців та запуск другого набору програми Create Ukraine.

"Навіть у найскладніших умовах, як сьогодні, ми інвестуємо в освіту, розвиток і створення можливостей для молодих людей. Також у розвиток лідерства й підприємництва, підтримку культурних і креативних індустрій", — зауважила міністр.

Участь молоді у державотворенні

Окрему увагу було приділено залученню молодих людей до ухвалення рішень на національному та місцевому рівнях. На думку Тетяни Бережної, зміцнення молодіжних організацій — це "важливий крок побудови довіри, відповідальності і відчуття приналежності до держави". Урядовиця підсумувала, що головна мета влади — зробити так, щоб кожен міг "зростати, розвиватись і проявлятись в Україні".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що заступник голови Офісу президента Павло Паліса наголосив, що незважаючи на критику, робота ТЦК є фундаментом оборони. "Якби не робота по мобілізації і набір захисників через ТЦК, лінія фронту зараз була б значно гіршою для України і могла б проходити по лівому березі Дніпра", – заявив він.