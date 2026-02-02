Вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министр культуры Татьяна Бережная обсудила стратегические приоритеты государственной молодежной политики с представителями дипломатического корпуса и международных организаций. Главной темой встречи стало развитие молодежи в условиях полномасштабной агрессии.

Минус 2,4 миллиона молодых людей: вице-премьер Бережная озвучила потери человеческого капитала из-за войны

Демографические вызовы и безопасность

Чиновница привела тревожную статистику по уменьшению количества молодежи в стране: "До полномасштабного вторжения в Украине проживало около 10 млн молодых людей, а сейчас – около 7,6 млн. Это колоссальные потери". Она подчеркнула, что, несмотря на войну и вынужденное перемещение, молодежь демонстрирует силу, а ключевым инструментом их защиты является международная поддержка: "Мой ключевой посыл к каждому партнеру – помогите остановить россию".

Инвестиции в будущее и поддержка предпринимательства

Бережная отметила, что Украина уже сейчас планирует будущее, инвестируя в образование и творческие индустрии. В частности, она упомянула о расширении грантовой программы "Собственное дело" для молодых предпринимателей и запуске второго набора программы Create Ukraine.

"Даже в сложных условиях, как сегодня, мы инвестируем в образование, развитие и создание возможностей для молодых людей. Также для развития лидерства и предпринимательства, поддержки культурных и креативных индустрий", — отметила министр.

Участие молодежи в создании государства

Особое внимание было уделено привлечению молодых людей к принятию решений на национальном и местном уровнях. По мнению Татьяны Бережной, укрепление молодежных организаций — это важный шаг построения доверия, ответственности и ощущения принадлежности к государству. Чиновница подытожила, что главная цель власти — сделать так, чтобы каждый мог "расти, развиваться и проявляться в Украине".

