Мільйонери готуються до гіршого: що скуповують власники статків понад $100 млн доларів

Люди зі статком понад 100 мільйонів доларів дедалі активніше готуються до можливих надзвичайних ситуацій. Як повідомляє Fortune, заможні клієнти купують дорогі бункери, вартість яких може досягати кількох мільйонів доларів.

Бункер. Фото: з відкритих джерел

Однак придбання підземного притулку підготовка не обмежується. Власники великих станів додатково встановлюють генератори, створюють запаси продовольства та продумують автономне забезпечення своїх укриттів. Судячи з опису видання, йдеться не просто про будівництво захищеного приміщення, а про створення простору, в якому можна буде перечекати серйозну кризу незалежно від зовнішньої інфраструктури.

Інтерес до подібних заходів безпеки помітний і поза ринку елітної нерухомості. У соціальних мережах набирає популярності напрямок PrepTok – спільнота користувачів, які демонструють власні запаси та способи підготовки до потенційних надзвичайних ситуацій.

В опублікованих роликах можна побачити гаражі, заповнені консервами, питною водою, засобами першої необхідності та різним спорядженням для виживання. Автори таких відео показують, як організують зберігання продуктів та формують домашні резерви на випадок перебоїв із поставками чи іншими серйозними потрясіннями.

Таким чином, підготовка до можливих криз стає помітним трендом одразу у двох різних аудиторіях: серед власників багатомільйонних капіталів та користувачів соціальних мереж. Перші вкладають значні кошти у захищені сховища та автономні системи, другі діляться доступнішими способами створити власний запас необхідних речей.

При цьому саме собою зростання інтересу до бункерів і запасів не означає, що масштабна катастрофа неминуча. Але готовність витрачати мільйони на особисті притулки показує, наскільки серйозно частина надбагатих людей належить до ризиків майбутнього.

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