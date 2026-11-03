Миллионеры готовятся к худшему: что скупают владельцы состояний свыше $100 млн долларов

Люди с состоянием более 100 миллионов долларов все активнее готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. Как сообщает Fortune, состоятельные клиенты приобретают дорогостоящие бункеры, стоимость которых может достигать нескольких миллионов долларов.

Бункер. Фото: из открытых источников

Однако покупкой подземного убежища подготовка не ограничивается. Владельцы крупных состояний дополнительно устанавливают генераторы, создают запасы продовольствия и продумывают автономное обеспечение своих укрытий. Судя по описанию издания, речь идет не просто о строительстве защищенного помещения, а о создании пространства, в котором можно будет переждать серьезный кризис без зависимости от внешней инфраструктуры.

Интерес к подобным мерам безопасности заметен и за пределами рынка элитной недвижимости. В социальных сетях набирает популярность направление PrepTok – сообщество пользователей, которые демонстрируют собственные запасы и способы подготовки к потенциальным чрезвычайным ситуациям.

В опубликованных роликах можно увидеть гаражи, заполненные консервами, питьевой водой, средствами первой необходимости и различным снаряжением для выживания. Авторы таких видео показывают, как организуют хранение продуктов и формируют домашние резервы на случай перебоев с поставками или другими серьезными потрясениями.

Таким образом, подготовка к возможным кризисам становится заметным трендом сразу в двух разных аудиториях: среди обладателей многомиллионных капиталов и пользователей социальных сетей. Первые вкладывают значительные средства в защищенные убежища и автономные системы, вторые делятся более доступными способами создать собственный запас необходимых вещей.

При этом сам по себе рост интереса к бункерам и запасам не означает, что масштабная катастрофа неизбежна. Но готовность тратить миллионы на личные убежища показывает, насколько серьезно часть сверхбогатых людей относится к рискам будущего.

Читайте также на портале "Комментарии" — девушка миллионера тратит 16 тысяч долларов на необычный тампон: что он измеряет во время сна.



