Мільярдери пересіли на гіперкари та електролюкс: які авто стали новими символами влади в США

Елітні автомобілі остаточно перетворилися не просто на засіб пересування, а на головний символ статусу, технологій та впливу серед американських мільярдерів. У США набирає популярності новий рейтинг автомобілів, які віддають перевагу найбагатшим людям світу – від Уоррена Баффетта до Ілона Маска.

Cadillac. Фото: з відкритих джерел

Лідером списку став розкішний електрокар Cadillac Celestiq 2024 вартістю понад 340 тисяч доларів. Автомобіль отримав повний електропривід, потужність 655 кінських сил та запас ходу близько 480 кілометрів. Саме такі машини сьогодні стають новою візитною карткою надбагатих власників бізнесу та інвесторів.

Другу позицію зайняв Lincoln Navigator L Black Label – преміальний позашляховик, який пов'язують із засновником Amazon Джеффом Безосом. Авто поєднує розкішний салон, потужний двигун та високий рівень комфорту для далеких поїздок.

Особливу увагу публіки привернув гіперкар Hennessey Venom F5 Roadster, який вважається одним із найшвидших автомобілів у світі. Його швидкість перевищує 500 км/год., а вартість стартує від 3 мільйонів доларів. Машину асоціюють з Ілоном Маском, давно відомим своєю пристрастю до екстремальних технологій та суперкарів.

До рейтингу також увійшли електричний позашляховик Rivian R1S, який підтримує Річард Бренсон, та культовий Ford GT Heritage Edition з колекції телеведучого та автолегенди Джея Лено.

Експерти зазначають, що ринок елітних авто стрімко змінюється. Якщо раніше символом розкоші були виключно бензинові суперкари, то тепер мільярдери все частіше вибирають електричні моделі з інноваційними технологіями та футуристичним дизайном.

На тлі глобального буму електромобілів саме преміальний сегмент стає головним полем битви між швидкістю, екологічністю та статусом. А соцмережі продовжують перетворювати такі машини на об'єкти культу та нову валюту розкішного способу життя.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 10 найбагатших жінок світу: хто вони та як заробили свої мільярди.



