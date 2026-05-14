Главная Новости Общество события Миллиардеры пересели на гиперкары и электролюкc: какие авто стали новыми символами власти в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Миллиардеры пересели на гиперкары и электролюкc: какие авто стали новыми символами власти в США

Маск выбирает скорость, Баффетт - роскошь, а Безос делает ставку на премиальные SUV: рейтинг самых желанных машин американской элиты взорвал соцсети

14 мая 2026, 10:10
Кравцев Сергей

Элитные автомобили окончательно превратились не просто в средство передвижения, а в главный символ статуса, технологий и влияния среди американских миллиардеров. В США набирает популярность новый рейтинг автомобилей, которые предпочитают самые богатые люди мира – от Уоррена Баффетта до Илона Маска.

Cadillac. Фото: из открытых источников

Лидером списка стал роскошный электрокар Cadillac Celestiq 2024 стоимостью более 340 тысяч долларов. Автомобиль получил полный электропривод, мощность 655 лошадиных сил и запас хода около 480 километров. Именно такие машины сегодня становятся новой визитной карточкой сверхбогатых владельцев бизнеса и инвесторов.

Вторую позицию занял Lincoln Navigator L Black Label – премиальный внедорожник, который связывают с основателем Amazon Джеффом Безосом. Авто сочетает роскошный салон, мощный двигатель и высокий уровень комфорта для дальних поездок.

Особое внимание публики привлек гиперкар Hennessey Venom F5 Roadster, который считается одним из самых быстрых автомобилей в мире. Его скорость превышает 500 км/ч, а стоимость стартует от 3 миллионов долларов. Машину ассоциируют с Илоном Маском, давно известным своей страстью к экстремальным технологиям и суперкарам.

В рейтинг также вошли электрический внедорожник Rivian R1S, который поддерживает Ричард Брэнсон, и культовый Ford GT Heritage Edition из коллекции телеведущего и автолегенды Джея Лено.

Эксперты отмечают, что рынок элитных авто стремительно меняется. Если раньше символом роскоши были исключительно бензиновые суперкары, то теперь миллиардеры все чаще выбирают электрические модели с инновационными технологиями и футуристичным дизайном.

На фоне глобального бума электромобилей именно премиальный сегмент становится главным полем битвы между скоростью, экологичностью и статусом. А соцсети продолжают превращать такие машины в объекты культа и новую валюту роскошного образа жизни.

Читайте также на портале "Комментарии" — 10 самых богатых женщин мира: кто они и как заработали свои миллиарды.

