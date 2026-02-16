Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв’ю виданню "РБК-Україна" розповів про існуючу практику кредитування пенсіонерів та плани щодо створення поштового банку. За його словами, фактично компанія вже надає фінансові послуги, хоча поки що це відбувається на неофіційному рівні.

«Ми вже зараз кредитуємо, це називається "на зошит"»: Смілянський розповів про неофіційні позики пенсіонерам

"Ми вже зараз кредитуємо, це називається "на зошит". Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба", — пояснив очільник компанії. Листоноші записують борги за продукти, а після отримання виплат пенсіонери закривають такий специфічний "овердрафт".

Смілянський визнав, що з погляду регламентів така діяльність є суперечливою: "Офіційно — не можна, не офіційно — можна. Я не можу їм дозволити цього робити, але я можу сказати, що... ми дозволяємо розходження до суми мінімальної заробітної плати". Це робиться для того, щоб у разі нестачі листоноша могла погасити її зі своєї зарплати.

Гендиректор наголосив, що добре розуміє реалії життя в селах, на відміну від регуляторів: "На відміну від Нацбанку, я – на землі. Я постійно в селах. Що буде від того, що я забороню? Ну це ж брєд". Він додав, що єдиним ризиком є смертність клієнтів (близько 7%), але він також прорахований.

Створення банку має легалізувати ці процеси: "Коли запрацює банк, буде просто офіційний овердрафт". Ігор Смілянський впевнений, що компанія готова до банківської діяльності, адже вже зараз через неї проходить 18% комунальних платежів країни. "Тому, коли Нацбанк каже: "Це фінансова діяльність, у вас нема досвіду", та все в нас є", — підсумував він.

