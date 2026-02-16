«Мы уже сейчас кредитуем, это называется "на тетрадь"»: Смелянский рассказал о неофициальных займах пенсионерам

logo

16 февраля 2026, 17:05
Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью изданию "РБК-Украина" рассказал о существующей практике кредитования пенсионеров и планах создания почтового банка. По его словам, фактически компания уже предоставляет финансовые услуги, хотя пока это происходит на неофициальном уровне.

"Мы уже сейчас кредитуем, это называется "на тетрадь". Закончилась у бабушки пенсия, а есть надо", — объяснил руководитель компании. Почтальоны записывают долги за продукты, а после получения выплат пенсионеры закрывают такой специфический "овердрафт".

Смелянский признал, что с точки зрения регламентов такая деятельность противоречива: "Официально — нельзя, не официально — можно. Я не могу им позволить это делать, но я могу сказать, что... мы разрешаем различие в сумме минимальной заработной платы". Это делается для того, чтобы в случае нехватки почтальон мог погасить ее из своей зарплаты.

Гендиректор подчеркнул, что хорошо понимает реалии жизни в селах, в отличие от регуляторов: "В отличие от Нацбанка, я – на земле. Я постоянно в деревнях. Что будет от того, что я запрещу? Ну это же бред". Он добавил, что единственным риском является смертность клиентов (около 7%), но он также просчитан.

Создание банка должно легализовать эти процессы: "Когда заработает банк, будет просто официальный овердрафт". Игорь Смелянский уверен, что компания готова к банковской деятельности, ведь уже через нее проходит 18% коммунальных платежей страны. "Поэтому, когда Нацбанк говорит: "Это финансовая деятельность, у вас нет опыта", но все у нас есть", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что базовая пенсия в Украине должна составлять не менее 6000 гривен. Об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин во время Часа вопросов к правительству Верховной Рады Украины.



