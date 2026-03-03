Мерц іде ва-банк: чи зможе канцлер переконати Трампа натиснути на Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вибудував робочі відносини з президентом США Дональдом Трампом і має намір використати цей канал для просування ключових інтересів Європи – підтримки України та запобігання новим американським митам. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Дональд Трамп та Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, під час майбутньої зустрічі в Овальному кабінеті Трамп може спробувати публічно схилити Мерца до підтримки американської позиції щодо Ірану. Водночас сам канцлер робитиме ставку на примирливий тон, розраховуючи поступово переконати Вашингтон стати ближчим до європейської лінії у питаннях України та тарифної політики.

Одна з головних цілей Берліна – домогтися жорсткішого тиску США на Володимир Путін через посилення санкцій. У команді Мерца вважають, що війну Росії проти України слід розглядати в ширшому контексті глобального протистояння авторитарним режимам.

Речник канцлера Стефан Корнеліус заявив, що реакція Москви на дії США в Ірані продемонструвала чітке розходження позицій між Кремлем і Вашингтоном.

Тим часом впливовий депутат від партії Мерца Норберт Реттген наголосив: Росія стикається з наростаючими військовими й економічними проблемами, а втрати на фронті вже складно компенсувати.

У Берліні не мають ілюзій щодо швидких змін позиції Дональда Трампа, але сподіваються на поступовий прогрес. Для Європи ця зустріч може стати визначальною, як у питанні війни в Україні, так і у збереженні єдності Заходу.

Читайте також на порталі "Коментарі" - рішення президента США Дональда Трампа розпочати воєнну операцію проти Ірану вже грає на руку Росії – і цей ефект лише посилюватиметься зі збільшенням тривалості конфлікту. Про це у колонці для Bloomberg пише оглядач Марк Чемпіон.



