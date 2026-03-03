Мерц идет ва-банк: сможет ли канцлер убедить Трампа надавить на Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц выстроил рабочие отношения с президентом США Дональдом Трампом и намерен использовать этот канал для продвижения ключевых интересов Европы – поддержки Украины и предотвращения новых американских пошлин. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

По данным издания, во время предстоящей встречи в Овальном кабинете Трамп может попытаться публично склонить Мерца к поддержке американской позиции по Ирану. В то же время, сам канцлер будет делать ставку на примирительный тон, рассчитывая постепенно убедить Вашингтон стать ближе к европейской линии в вопросах Украины и тарифной политики.

Одна из главных целей Берлина – добиться более жесткого давления США на Владимир Путин из-за ужесточения санкций. В команде Мерца считают, что войну России против Украины следует рассматривать в более широком контексте глобального противостояния авторитарным режимам.

Спикер канцлера Стефан Корнелиус заявил, что реакция Москвы на действия США в Иране продемонстрировала четкое расхождение позиций между Кремлем и Вашингтоном.

Между тем, влиятельный депутат от партии Мерца Норберт Реттген подчеркнул: Россия сталкивается с нарастающими военными и экономическими проблемами, а потери на фронте уже сложно компенсировать.

В Берлине не питают иллюзий относительно быстрых изменений позиции Дональда Трампа, но надеются на постепенный прогресс. Для Европы эта встреча может стать определяющей как в вопросе войны в Украине, так и в сохранении единства Запада.

