Медичні екіпажі для евакуації поранених підсилили обладнанням від фонду «Надія» і Валерія Дубіля

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" разом із головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем та співзасновницею фонду Вітою Присяжнюк зустріли евакуаційні автобуси місії "Параволан" під час рейсу із Сумського напрямку.

Фонд "Надія" на постійній основі підтримує евакуаційні екіпажі — волонтери зустрічають транспорт із пораненими героями та передають обладнання, необхідне для їх подальшої евакуації і порятунку життів. Постійну підтримку у забезпеченні екіпажів надають партнери фонду Анатолій Шкрібляк, Артем Чаплигін та Антон Бахур.

Під час останньої зустрічі команді "Параволан" передали портативний кисневий концентратор — обладнання, яке використовується безпосередньо під час евакуації з передової. Він забезпечує безперервну подачу кисню пораненим у дорозі та дозволяє одночасно стабілізувати бійців ще до прибуття в медичний заклад.



"Цей концентратор працює прямо в дорозі. Ми можемо одночасно подавати кисень двом пораненим і тримати їх стабільними до передачі лікарям. В умовах евакуації це критично важливо", — розповідає медикиня евакуаційної місії з позивним "Ромашка".

Із початку повномасштабного вторгнення "Параволан" здійснив близько 5 тисяч евакуаційних місій та вивіз із зони бойових дій близько 100 тисяч поранених військових, забезпечуючи їх транспортування до лікарень у безпечніших регіонах.

Фонд "Надія" послідовно підсилює евакуаційні команди необхідною технікою. Зокрема, передано РЕБ-обладнання, яке захищає транспорт від ворожих дронів під час руху, медичне обладнання та матеріали для стабілізації поранених на етапі евакуації, а також зарядні станції, генератори та системи супутникового зв’язку Starlink — для безперебійної роботи екіпажів, зв’язку та координації дій навіть у складних польових умовах.

"Евакуація — це один із найкритичніших етапів порятунку. Від того, як швидко і в яких умовах поранений доїде до лікарні, залежить його життя. Тому наше завдання — забезпечити екіпажі всім необхідним", — наголосив Валерій Дубіль.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" і надалі продовжує підтримувати евакуаційні місії, адже саме ця робота щодня рятує життя тисяч українських військових.