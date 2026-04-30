Медицинские экипажи для эвакуации раненых усилили оборудованием от фонда Надежда и Валерия Дубиля

Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" вместе с председателем наблюдательного совета фонда, первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем и соучредителем фонда Витой Присяжнюк встретили эвакуационные автобусы миссии "Параволан" во время рейса из Сумского направления.

Фонд "Надежда" на постоянной основе поддерживает эвакуационные экипажи — волонтеры встречают транспорт с ранеными героями и передают оборудование, необходимое для дальнейшей эвакуации и спасения жизней. Постоянную поддержку в обеспечении экипажей оказывают партнеры фонда Анатолий Шкрибляк, Артем Чаплыгин и Антон Бахур.



Во время последней встречи команде "Параволан" был передан портативный кислородный концентратор — оборудование, которое используется непосредственно при эвакуации из передовой. Он обеспечивает непрерывную подачу кислорода раненым в дороге и позволяет стабилизировать бойцов одновременно до прибытия в медицинское учреждение.



"Этот концентратор работает прямо в пути. Мы можем одновременно подавать кислород двум раненым и держать их стабильными для передачи врачам. В условиях эвакуации это критически важно", — рассказывает медикиня эвакуационной миссии с позывным "Ромашкой".

С начала полномасштабного вторжения "Параволан" совершил около 5 тысяч эвакуационных миссий и вывез из зоны боевых действий около 100 тысяч раненых военных, обеспечивая их транспортировку в больницы в более безопасных регионах.



Фонд "Надежда" последовательно усиливает эвакуационные команды необходимой техникой. В частности, передано РЭБ-оборудование, которое защищает транспорт от вражеских дронов во время движения, медицинское оборудование и материалы для стабилизации раненых на этапе эвакуации, а также зарядные станции, генераторы и системы спутниковой связи Starlink — для бесперебойной работы экипажей, связи и координации даже действий.



"Эвакуация – это один из самых критических этапов спасения. От того, как быстро и в каких условиях раненый доедет в больницу, зависит его жизнь. Поэтому наша задача обеспечить экипажи всем необходимым", — отметил Валерий Дубиль.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" продолжает поддерживать эвакуационные миссии, ведь именно эта работа ежедневно спасает жизнь тысяч украинских военных.