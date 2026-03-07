McDonald's йде у відрив: наскільки найбільша мережа ресторанів обійшла конкурентів

Світова мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's продовжує впевнено утримувати статус найдорожчої ресторанної компанії у світі. За оцінками аналітиків, вартість бренду перевищує показники найближчого конкурента – мережі Chipotle Mexican Grill – більш ніж на 184,6 мільярда доларів.

McDonald’s. Фото: з відкритих джерел

Експерти зазначають, що компанія зуміла зберегти лідерство завдяки активній стратегії оновлення меню та масштабним ціновим акціям, спрямованим на залучення відвідувачів. В умовах високої конкуренції на світовому ринку фастфуду такі кроки дозволяють бренду підтримувати високий потік клієнтів та зміцнювати позиції.

Одним із останніх прикладів такої стратегії став запуск нового бургера Big Arch, який нещодавно з'явився у всіх ресторанах мережі по всій країні. У компанії розраховують, що новинка стане одним із драйверів продажу та залучить додаткову аудиторію.

Крім того, McDonald's активно просуває так звані value-пропозиції – спеціальні акції та набори за зниженими цінами. Подібна політика особливо актуальна на тлі глобальної інфляції та зростання цін, коли споживачі все частіше шукають доступні варіанти харчування поза домом.

Аналітики наголошують, що поєднання регулярних новинок у меню, масштабних маркетингових кампаній та гнучкої цінової політики дозволяє McDonald's не тільки зберігати лідерство, а й фактично ставити темп розвитку всієї світової індустрії швидкого харчування.

В результаті саме ця мережа продовжує залишатися орієнтиром інших ресторанних брендів, які намагаються повторити її успіх на глобальному ринку.

