McDonald’s уходит в отрыв: на сколько крупнейшая сеть ресторанов обошла конкурентов

Мировая сеть ресторанов быстрого питания McDonald's продолжает уверенно удерживать статус самой дорогой ресторанной компании в мире. По оценкам аналитиков, стоимость бренда превышает показатели ближайшего конкурента – сети Chipotle Mexican Grill – более, чем на 184,6 миллиарда долларов.

McDonald’s. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что компания сумела сохранить лидерство благодаря активной стратегии обновления меню и масштабным ценовым акциям, направленным на привлечение посетителей. В условиях высокой конкуренции на мировом рынке фастфуда такие шаги позволяют бренду поддерживать высокий поток клиентов и укреплять позиции.

Одним из последних примеров такой стратегии стал запуск нового бургера Big Arch, который недавно появился во всех ресторанах сети по всей стране. В компании рассчитывают, что новинка станет одним из драйверов продаж и привлечет дополнительную аудиторию.

Кроме того, McDonald’s активно продвигает так называемые value-предложения – специальные акции и наборы по сниженным ценам. Подобная политика особенно актуальна на фоне глобальной инфляции и роста цен, когда потребители все чаще ищут доступные варианты питания вне дома.

Аналитики подчеркивают, что сочетание регулярных новинок в меню, масштабных маркетинговых кампаний и гибкой ценовой политики позволяет McDonald’s не только сохранять лидерство, но и фактически задавать темп развития всей мировой индустрии быстрого питания.

В результате именно эта сеть продолжает оставаться ориентиром для других ресторанных брендов, которые пытаются повторить ее успех на глобальном рынке.

