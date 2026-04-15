McDonald's в Україні влаштував «світове меню»: бургери з Канади і рамен-фрі вже у продажу
McDonald’s в Україні влаштував «світове меню»: бургери з Канади і рамен-фрі вже у продажу

У ресторанах мережі стартувала міжнародна кампанія з екзотичними новинками.

15 квітня 2026, 14:11
Проніна Анна

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні запустила масштабне оновлення меню, яке вже називають одним із найцікавіших за останні роки. У рамках нової кампанії відвідувачам пропонують страви одразу з восьми різних країн.

McDonald’s в Україні влаштував «світове меню»: бургери з Канади і рамен-фрі вже у продажу

McDonald’s запустив в Україні меню з 8 країн: що з’явилося

Як повідомляють "Коментарі", про це пише пресслужба компанії.

Йдеться про кампанію під назвою "Пограбування світового меню", яка вперше одночасно реалізується в кількох європейських країнах. В Україні новинки доступні з 15 квітня до 24 червня 2026 року або до повного розпродажу.

Що додали в меню

У меню з’явилися одразу 13 нових позицій, натхненних кухнями різних країн світу. Серед них:

– канадські бургери "Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер" і "Мейпл Барбекю та Бекон Дабл Роял"
– "МакКріспі Хот Хані"
– рол із креветками з Кіпру
– креветки з Хорватії
– картопля "МакШейкер Фрі" зі смаком рамен із Японії
– "МакШейкер Фрі" із сиром і трюфелем із Сінгапуру
– десерт "МакФлурі Попкорн-Карамель" з Індонезії

Таким чином, українці можуть спробувати смаки різних континентів, не виїжджаючи з країни.

Чому це важливо для ринку

Для українського підрозділу McDonald’s такі кампанії — не лише маркетинговий хід, а й спосіб підтримувати інтерес споживачів та адаптувати глобальні тренди під локальний ринок.

Станом на зараз мережа налічує 139 ресторанів, із яких працює 124 у 42 населених пунктах. Компанія забезпечує роботою близько 11 тисяч українців.

Фінансові показники

За даними аналітики, у 2025 році McDonald’s в Україні показав суттєве зростання:

– виторг склав 21,3 млрд грн (+26,6%)
– чистий прибуток — 1,567 млрд грн (+21,3%)
– податки до бюджету — 3,5 млрд грн

Це свідчить про стабільний розвиток компанії навіть в умовах війни.

Що далі

Експерти очікують, що подібні міжнародні колаборації ставатимуть регулярними, адже вони дозволяють тестувати нові смаки і швидко реагувати на запити клієнтів.

Таким чином, "світове меню" може стати не разовою акцією, а новим трендом для українського фастфуд-ринку.

Читайте також в "Коментарях", вчені зафіксували наявність вірусу морських організмів у тканинах очей пацієнтів. Ймовірними чинниками ризику називають контакт із сирою рибою без належного захисту або її вживання.



