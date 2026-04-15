McDonald's в Украине устроил «мировое меню»: бургеры из Канады и рамен-фри уже в продаже

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине запустила масштабное обновление меню, которое уже называют одним из самых интересных в последние годы. В рамках новой кампании посетителям предлагают блюда сразу из восьми разных стран.

McDonald's запустил в Украине меню из 8 стран: что появилось

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет прессслужба компании.

Речь идет о кампании под названием "Ограбление мирового меню", впервые одновременно реализуемой в нескольких европейских странах. В Украине новинки доступны с 15 апреля по 24 июня 2026 года или до полной распродажи.

Что добавили в меню

В меню появилось сразу 13 новых позиций, вдохновленных кухнями разных стран мира. Среди них:

– канадские бургеры "Мэйпл Барбекю и Бэкон Роял Чизбургер" и "Мэйпл Барбекю и Бэкон Дабл Роял"

– "МакКриспи Хот Хани"

– ролл с креветками из Кипра

– креветки из Хорватии

– картофель "МакШейкер Фри" со вкусом рамэн из Японии

– "МакШейкер Фри" с сыром и трюфелем из Сингапура

– десерт "МакФлури Попкорн-Карамель" из Индонезии

Таким образом, украинцы могут попробовать вкусы разных континентов, не уезжая из страны .

Почему это важно для рынка

Для украинского подразделения McDonald's такие кампании не только маркетинговый ход, но и способ поддерживать интерес потребителей и адаптировать глобальные тренды под локальный рынок.

На сегодняшний день сеть насчитывает 139 ресторанов, из которых работает 124 в 42 населенных пунктах. Компания обеспечивает работой около 11 тысяч украинцев.

Финансовые показатели

По данным аналитики, в 2025 году McDonald's в Украине показал существенный рост:

– выручка составила 21,3 млрд грн ( 26,6%)

– чистая прибыль – 1,567 млрд грн ( 21,3%)

– налоги в бюджет – 3,5 млрд грн

Это свидетельствует о стабильном развитии компании даже в условиях войны.

Что дальше

Эксперты ожидают, что подобные международные коллаборации будут регулярными, ведь они позволяют тестировать новые вкусы и быстро реагировать на запросы клиентов.

Таким образом, мировое меню может стать не разовой акцией, а новым трендом для украинского фастфуд-рынка.

