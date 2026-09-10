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McDonald’s в Україні скорочує асортимент страв: деяких позицій в меню немає

Перехід на обмежене меню та затримки з поставками: як популярна мережа фастфуду адаптується до воєнних умов

10 вересня 2026, 13:17
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Недилько Ксения

Відома мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні зіткнулася із серйозними логістичними труднощами через безпекову ситуацію в країні. Як офіційно повідомили в компанії, регулярні та затяжні оголошення повітряної небезпеки безпосередньо впливають на графіки доставлення необхідних інгредієнтів до закладів. Щоб забезпечити безперебійний продаж базових позицій, керівництво ухвалило рішення про оптимізацію наявного переліку продукції.

McDonald’s в Україні скорочує асортимент страв: деяких позицій в меню немає

Ілюстративне фото

McDonald’s в Україні скорочує асортимент страв: деяких позицій в меню немає - фото 2

"Через часті й тривалі повітряні тривоги ми стикаємося із затримками у постачанні продукції до ресторанів, — відверто пояснили ситуацію представники компанії. — Щоб зберегти стабільну наявність найпопулярніших страв, частина ресторанів тимчасово переходить на скорочене меню, тому асортимент у різних ресторанах може відрізнятися".

Клієнтам радять перевіряти доступність тих чи інших страв безпосередньо перед замовленням за допомогою цифрових сервісів або під час візиту. Адміністрація обіцяє відновити звичний ритм роботи та повний список меню одразу, як тільки покращаться безпекові умови та нормалізуються логістичні ланцюжки.

"Актуальне меню конкретного ресторану можна переглянути в застосунках McDonald's чи партнерів із доставки або дізнатись в ресторані, — додали у пресслужбі мережі. — Ми поступово повертатимемо позиції до меню, щойно зможемо забезпечити стабільне постачання. Дякуємо за розуміння!".

Наразі більшість ресторанів компанії в Україні продовжують працювати, чітко дотримуючись безпекових протоколів та зачиняючи свої двері для відвідувачів на час дії кожної повітряної тривоги.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні ворог вдарив по Дніпру, уразивши промислове підприємство. Очевидці зазначають, що удар прийшовся по заводу, де виробляють олію "Олейна".



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