McDonald’s в Україні скорочує асортимент страв: деяких позицій в меню немає

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Недилько Ксения
Відома мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні зіткнулася із серйозними логістичними труднощами через безпекову ситуацію в країні. Як офіційно повідомили в компанії, регулярні та затяжні оголошення повітряної небезпеки безпосередньо впливають на графіки доставлення необхідних інгредієнтів до закладів. Щоб забезпечити безперебійний продаж базових позицій, керівництво ухвалило рішення про оптимізацію наявного переліку продукції.
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Клієнтам радять перевіряти доступність тих чи інших страв безпосередньо перед замовленням за допомогою цифрових сервісів або під час візиту. Адміністрація обіцяє відновити звичний ритм роботи та повний список меню одразу, як тільки покращаться безпекові умови та нормалізуються логістичні ланцюжки.
Наразі більшість ресторанів компанії в Україні продовжують працювати, чітко дотримуючись безпекових протоколів та зачиняючи свої двері для відвідувачів на час дії кожної повітряної тривоги.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні ворог вдарив по Дніпру, уразивши промислове підприємство. Очевидці зазначають, що удар прийшовся по заводу, де виробляють олію "Олейна".