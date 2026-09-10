McDonald's в Украине сокращает ассортимент блюд: некоторых позиций в меню нет

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Недилько Ксения
Известная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине столкнулась с серьезными логистическими трудностями из-за ситуации в стране. Как официально сообщили в компании, регулярные и затяжные объявления воздушной опасности оказывают непосредственное влияние на графики доставки необходимых ингредиентов в заведения. Чтобы обеспечить бесперебойную продажу базовых позиций, руководство приняло решение об оптимизации существующего перечня продукции.
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Клиентам советуют проверять доступность тех или иных блюд непосредственно перед заказом посредством цифровых сервисов или во время визита. Администрация обещает восстановить привычный ритм работы и полный список меню сразу, как только улучшатся условия безопасности и нормализуются логистические цепочки.
Сейчас большинство ресторанов компании в Украине продолжают работать, четко соблюдая протоколы безопасности и закрывая свои двери для посетителей на время действия каждой воздушной тревоги.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня враг ударил по Днепру, поразив промышленное предприятие. Очевидцы отмечают, что удар пришелся по заводу, где производится масло "Олейна".