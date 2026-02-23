Майже як в Україні: де вибухнула запекла війна

Безпілотники, які стали символом російсько-української війни, швидко змінюють характер збройних конфліктів по всьому світу. Як повідомляє The New York Times, аналогічна тактика закріплюється і в Колумбії, де десятиліттями продовжується конфлікт низької інтенсивності між урядом та повстанцями.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Якщо раніше колумбійські військові побоювалися засідок та снайперів, то тепер стикаються з новою загрозою – роями невеликих комерційних дронів, які вільно продаються на онлайн-майданчиках. Їх оснащують саморобними кріпленнями для гранат та використовують для точкових ударів по позиціях армії.

Одним із показових епізодів стала атака на паливний склад біля кордону з Венесуелою. Упродовж двох тижнів військові збили близько 50 малих БПЛА. Однак потім з'явився великий агродрон, який зазвичай застосовується для розпилення пестицидів. Він непомітно підійшов до мети та скинув чотири гранати, внаслідок чого загинув військовослужбовець.

За даними колумбійської влади, за кілька місяців 2025 року такі атаки забрали життя 58 солдатів і поліцейських, ще близько 300 отримали поранення. Президент країни Густаво Петро публічно визнав: наркоугруповання та повстанці отримали перевагу у повітрі.

У відповідь уряд оголосив про вкладення понад 1,6 млрд доларів у системи боротьби з БПЛА. Проте експерти попереджають: антидронове обладнання саме стає пріоритетною метою, вимагає стабільного електропостачання та інтернету – а в низці регіонів із цим серйозні проблеми. Більше того, у повстанців уже фіксують дрони на оптоволоконному управлінні, проти яких засоби радіоелектронної боротьби безсилі.

Дешева технологія стрімко перевертає баланс сил – і робить небо над конфліктами ще небезпечнішим.

