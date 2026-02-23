Почти как в Украине: где разразилась ожесточенная война

Беспилотники, ставшие символом российско-украинской войны, стремительно меняют характер вооружённых конфликтов по всему миру. Как сообщает The New York Times, аналогичная тактика закрепляется и в Колумбии, где десятилетиями продолжается конфликт низкой интенсивности между правительством и повстанцами.

Дрон. Фото: из открытых источников

Если раньше колумбийские военные опасались засад и снайперов, то теперь сталкиваются с новой угрозой – роями небольших коммерческих дронов, которые свободно продаются на онлайн-площадках. Их оснащают самодельными креплениями для гранат и используют для точечных ударов по позициям армии.

Одним из показательных эпизодов стала атака на топливный склад у границы с Венесуэлой. В течение двух недель военные сбили около 50 малых БПЛА. Однако затем появился крупный агродрон, обычно применяемый для распыления пестицидов. Он незаметно подошёл к цели и сбросил четыре гранаты, в результате чего погиб военнослужащий.

По данным колумбийских властей, за несколько месяцев 2025 года такие атаки унесли жизни 58 солдат и полицейских, ещё около 300 получили ранения. Президент страны Густаво Петро публично признал: наркогруппировки и повстанцы получили преимущество в воздухе.

В ответ правительство объявило о вложении более 1,6 млрд долларов в системы борьбы с БПЛА. Однако эксперты предупреждают: антидроновое оборудование само становится приоритетной целью, требует стабильного электроснабжения и интернета – а в ряде регионов с этим серьёзные проблемы. Более того, у повстанцев уже фиксируют дроны на оптоволоконном управлении, против которых средства радиоэлектронной борьбы бессильны.

Дешёвая технология стремительно переворачивает баланс сил – и делает небо над конфликтами ещё опаснее.

