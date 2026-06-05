Масштаби руйнувань шокують: на Херсонщині оприлюднили нові дані про житлові втрати

Херсонщина продовжує залишатися одним із найбільш постраждалих від війни регіонів України. Внаслідок російських обстрілів та бойових дій тисячі мешканців області втратили житло або змушені жити у пошкоджених будинках. Водночас далеко не всі постраждалі змогли отримати компенсації в межах державної програми "єВідновлення". Про це свідчить відповідь Херсонської обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Разрушения в Херсонской области

За оперативними даними місцевих військових адміністрацій, у період з 1 січня 2025 року по 4 червня 2026 року на території області було зафіксовано 10 115 пошкоджених житлових будинків. Ще 2 521 будинок російська агресія знищила повністю.

Попри такі масштаби руйнувань, кількість звернень за компенсаціями виявилася значно меншою. За пошкоджене житло мешканці області подали 1 542 заяви, а за повністю знищене – 6 089 заяв.

За результатами розгляду документів компенсації за пошкоджене майно були нараховані 1 328 заявникам. Щодо зруйнованого житла позитивне рішення отримали 2 516 громадян.

Разом з тим сотні людей отримали відмови. За даними ОВА, у виплатах за пошкоджене житло було відмовлено за 275 заявами. Ще 765 відмов стосувалися компенсацій за знищені будинки.

Оприлюднені цифри демонструють не лише масштаби руйнувань у регіоні, а й серйозний виклик для держави щодо відновлення житлового фонду. Адже навіть після нарахування компенсацій тисячі сімей залишаються без остаточного вирішення житлового питання.

Херсонщина продовжує щодня потерпати від атак російських військ, а кількість пошкоджених об'єктів зростає. Тому навантаження на програму "єВідновлення" та потреба у фінансуванні відбудови області найближчим часом лише збільшуватимуться.

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