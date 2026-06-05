Масштабы разрушений шокируют: на Херсонщине обнародовали новые данные о жилищных потерях

Херсонщина продолжает оставаться одним из наиболее пострадавших от войны регионов Украины. В результате российских обстрелов и боевых действий тысячи жителей области потеряли жилье или вынуждены жить в поврежденных домах. В то же время далеко не все пострадавшие смогли получить компенсации в рамках государственной программы "Восстановление". Об этом свидетельствует ответ Херсонской областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Руйнування на Херсонщині

По оперативным данным местных военных администраций, в период с 1 января 2025 по 4 июня 2026 на территории области было зафиксировано 10 115 поврежденных жилых домов. Еще 2521 дом российская агрессия уничтожила полностью.

Несмотря на такие масштабы разрушений, количество обращений за компенсациями оказалось значительно меньше. За поврежденное жилье жители области подали 1542 заявления, а за полностью уничтоженное — 6089 заявлений.

По результатам рассмотрения документов компенсации за поврежденное имущество было начислено 1328 заявителям. Относительно разрушенного жилья положительное решение получили 2516 граждан.

Вместе с тем сотни людей получили отказы. По данным ОВА, в выплатах за поврежденное жилье было отказано по 275 заявлениям. Еще 765 отказов касались компенсаций за уничтоженные дома.

Обнародованные цифры демонстрируют не только масштабы разрушений в регионе, но и серьезный вызов для государства по восстановлению жилищного фонда. Ведь даже после начисления компенсаций тысячи семей остаются без решения жилищного вопроса.

Херсонщина продолжает ежедневно подвергаться атакам российских войск, а количество поврежденных объектов растет. Поэтому нагрузка на программу "Восстановление" и потребность в финансировании восстановления области в ближайшее время будут только увеличиваться.

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